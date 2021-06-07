Расселение общежитий: как сделать из трущоб в Белгороде социальное жильё?

Если мне заплатят рыночную стоимость комнаты, или ещё меньше, какой смысл куда-то переселяться в такое же жильё или ещё хуже? И каким образом власти сделают из общежитских комнат социальное жильё? Это будут такие же общаги-трущобы, и туда заселят таких же малоимущих, как мы? Я очень хочу переселиться в квартиру, но мне непонятно, что предлагает администрация лично для меня и для тех, кто будет потом жить в социальном жилье. Впрочем, меня волнует только моё переселение.одна из жительниц общежития.