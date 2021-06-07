Расселение общежитий: как сделать из трущоб в Белгороде социальное жильё?

Мэр Белгорода Юрий Галдун пообещал переселить жильцов из некоторых общежитий, а часть общежитий превратить в социальное жильё. Но пока что программа переселения, по данным пресс-службы городской администрации, лишь разрабатывается и её детали неизвестны.
Напомним, на сессии Белгородского городского Совета 27 апреля глава администрации города Белгорода Юрий Галдун заявил, что есть предложение переориентировать часть общежитий на социальное жилье, а часть — расселить.
На сайте городского совета указано, что программа рассчитана на семь лет и пока в разработке, а на сайте «БелПресса» указано, что, по словам Юрия Галдуна, программа существует, она уже продумана и рассчитана. И будет проходить при софинансировании области: расходы учтут при формировании бюджета на 2022 год.
В Белгороде сегодня есть 71 бывшее общежитие. Некоторые из них ещё какое‑то время могут послужить людям. Часть из них мы как раз будем переориентировать на арендное социальное жильё, а часть, аварийные, — расселять. Важно то, что мы уже знаем, где этот вопрос нужно решить в первую очередь.Юрий Галдун
Чтобы прояснить ситуацию и узнать, разрабатывается программа или она уже продумана и просчитана, редакция «Бел.Ру» отправила запрос в мэрию Белгорода и попросила рассказать нюансы программы переселения. Также редакцию заинтересовал вопрос, что имел в виду мэр, когда заявил, что часть общежитий, получивших статус многоквартирных домов, сносить не будут, а будут сдавать эти площади малоимущим по договору социальной аренды.
Таким образом, часть общежитий, те, что признаны аварийными, планируется расселить, а часть общежитий переориентировать под арендное социальное жильё. Но каким образом можно сделать социальное жильё в помещениях, где уже живут другие люди, часть которых, к тому же, является собственниками приватизированных помещений, остаётся неясным.
Почему-то мэр разделил общежития на две категории: те, что будут расселять, и те, что превратят в социальное жилье. Но прежде чем превратить дома в социальное жильё, нужно точно так же расселить жильцов этих домов. «Бел.Ру» попросило также разъяснить, каким образом будет финансироваться данная программа, жильцов каких домов, куда и в какие сроки переселят из общежитий и есть ли смысл ремонтировать здания для использования их в качестве социального арендного жилья. В мэрии ответили коротко: «В настоящее время программа разрабатывается».
Как уже сообщало «Бел.Ру», на капитальный ремонт зданий 230 бывших общежитий, получивших статус многоквартирных домов в регионе, требуется почти 2 млрд рублей. В Белгороде 71 здание, формально получившее статус многоквартирного дома, а по факту, оставшееся таким же общежитием с общими туалетами, душами и кухнями.
Состояние зданий оставляет желать лучшего, а потому непонятно, есть ли смысл в их ремонте и реконструкции и не проще ли снести трущобы и построить на их месте новые многоэтажки. Большая часть общежитий построена в период с 60-х по 70-е годы прошлого века. Общежития строились в качестве временного жилья, может быть, поэтому качество строительства было не на высоте.
Мы пообщались с жителями белгородских общежитий и узнали их мнение о состоянии жилья и о возможном переселении. Выяснилось, что в общежитиях остались коммуникации времен постройки, то есть, это канализационные трубы и проводка, которым уже более полувека или, в лучшем случае, чуть больше сорока лет.
Так, жильцы домов № 35 и 47 на улице Белгородского полка требовали заменить проводку и трубы в местах общего пользования, но в управлении государственного жилищного надзора заявили, что управляющая компания не обязана этим заниматься, поскольку данные работы проводятся в рамках капремонта.
Периодически в домах случаются потопы из-за протечек с крыши и из-за старой забитой канализации. А в ноябре 2016-го в доме № 35 на улице Белгородского полка произошел пожар из-за короткого замыкания электропроводки, после чего зданию потребовался дорогостоящий ремонт. Почему местные власти не обновили коммуникации, когда жилплощадь из муниципальной стала частной в результате приватизации, неизвестно. На эти вопросы чиновники жильцам не ответили.
На коммуникациях проблемы жильцов не заканчиваются: владельцы комнат жалуются на сквозняки и в целом на состояние стен, с которых осыпается штукатурка. Изнутри штукатурка осыпается до кирпича, а снаружи в щели дует ветер.
Точно такие же проблемы и у жителей дома № 63 на улице Горького, № 1 на улице Чичерина, и жильцов дома № 19 на улице Гагарина. Проблемы не решаются на протяжении долгих лет, несмотря на жалобы граждан в надзорные органы и неоднократные обращения в СМИ. Какие суммы потребуются на замену коммуникаций, наружное утепление стен и полное обновление стен изнутри в 71-м доме, а также на ремонт крыш и подвалов и будут ли эти меры эффективными — неизвестно.
Как выразилась активистка и бывший депутат горсовета Белгорода Татьяна Дубинина, «латание отдельных дыр в прогнивших насквозь домах лишь ненадолго отсрочит решение проблемы», а потому старые дома нужно сносить, как это сделали в столице в рамках программы реновации, а граждан переселять в квартиры, как в Москве. А иначе это всё равно что лепить новые заплатки на старые платья, трещащие по швам. Я неоднократно это говорила, когда, будучи депутатом, отправляла запросы по жалобам жителей общежитий».
Требования жителей бывших общежитий разные. В этих домах есть не только комнаты, но и квартиры. В основном, квартиры расположены на первых этажах. Несмотря на то, что квартиры, как и комнаты, могут быть залиты из-за забитой канализации или протёкшей крыши в старых зданиях и условия у владельцев квартир далеки от элитных, не все готовы переселиться на окраины, если им предоставят квартиры в новостройках.
К примеру, жительница дома № 35 на Белгородского полка Галина Кожанова заявила, что согласна только на аналогичную двухкомнатную квартиру в центре. Причем, квартиру с высокими потолками с удобной планировкой, такую же, как её квартира на первом этаже бывшего общежития. «У меня квартира на первом этаже, где потолки выше, чем на других этажах — больше трёх метров. Плюс огромные окна, нестандартная планировка, хороший ремонт, да ещё и центр города. Зачем я поеду на окраину в малогабаритку, к примеру?»
У других жильцов, имеющих в собственности комнаты площадью от двенадцати до девятнадцати квадратных метров, запросы скромнее. Некоторые готовы на переезд из центра, если им предоставят квартиры. Есть и жильцы, которые в принципе не согласны на переезд, потому как по состоянию здоровья любой переезд для них — большой стресс.
На переселение в квартиры с доплатой за квадратные метры опрошенные белгородцы не согласны, поскольку не в состоянии выплатить разницу в цене. Не согласны жители и на переселение с предоставлением денежной компенсации, поскольку этой суммы не хватит на покупку квартиры.
Если мне заплатят рыночную стоимость комнаты, или ещё меньше, какой смысл куда-то переселяться в такое же жильё или ещё хуже? И каким образом власти сделают из общежитских комнат социальное жильё? Это будут такие же общаги-трущобы, и туда заселят таких же малоимущих, как мы? Я очень хочу переселиться в квартиру, но мне непонятно, что предлагает администрация лично для меня и для тех, кто будет потом жить в социальном жилье. Впрочем, меня волнует только моё переселение.одна из жительниц общежития.
Как местные власти намерены решать столь сложный вопрос, учитывая, что в одной только пятиэтажке от 100 до 200 жилых помещений, а также есть и нежилые помещения на первых этажах, пока непонятно.