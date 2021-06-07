После прививки от ковида белгородцам 60+ подарят бесплатный проезд в автобусах

Жителям Белгорода старше 60 лет вручат 21 талон на бесплатный проезд в общественном транспорте, если они пройдут первый этап вакцинации от ковида. Акцию проводит ЕТК.
Талоны вручат первой тысяче горожан. Бесплатным проездом белгородцы смогут воспользоваться до 31 июля.
Акция стартует 7 июня. Привиться можно в поликлиниках, в ТЦ «Мега Гринн».
Талоны на проезд будут выдавать в пунктах вакцинации по адресам:
Напомним, что ранее в Белгороде организовали бесплатный проезд для ветеранов войны и сопровождающих их лиц. Ограничений на число поездок и на сроки действия льготы нет.
Однако не все смогли воспользоваться правом: ранее внучка ветерана рассказала ИА «Бел.Ру», что ей с дедушкой не удалось проехать бесплатно. В мэрии в ответ на публикацию заявили, что в водители ЕТК о льготе знают.