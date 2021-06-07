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После прививки от ковида белгородцам 60+ подарят бесплатный проезд в автобусах

7 июня 2021, 07:54
Фото: ИА «Бел.Ру»
Горожане старше 60 лет получат 21 талон на бесплатный проезд после введения первого компонента вакцины, сообщили в телеграм-канале мэрии. Талоны получит первая тысяча добровольцев. Акция стартует 7 июня.

Жителям Белгорода старше 60 лет вручат 21 талон на бесплатный проезд в общественном транспорте, если они пройдут первый этап вакцинации от ковида. Акцию проводит ЕТК.

Талоны вручат первой тысяче горожан. Бесплатным проездом белгородцы смогут воспользоваться до 31 июля.

Акция стартует 7 июня. Привиться можно в поликлиниках, в ТЦ «Мега Гринн».

Талоны на проезд будут выдавать в пунктах вакцинации по адресам:

  • Народный бул., 51
  • Садовая, 17а
  • Костюкова, 16
  • Белгородский просп., 99
  • Губкина, 46
  • Есенина, 48
  • просп. Б. Хмельницкого, 137т (ТЦК «МегаГринн»).

Напомним, что ранее в Белгороде организовали бесплатный проезд для ветеранов войны и сопровождающих их лиц. Ограничений на число поездок и на сроки действия льготы нет.

Однако не все смогли воспользоваться правом: ранее внучка ветерана рассказала ИА «Бел.Ру», что ей с дедушкой не удалось проехать бесплатно. В мэрии в ответ на публикацию заявили, что в водители ЕТК о льготе знают.

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