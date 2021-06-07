Как Глаголев «развалил» строительную отрасль в Белгородской области

Posted 7 июня 2021, 10:43
Published 7 июня 2021, 10:43
Modified 1 декабря, 08:47
Updated 1 декабря, 08:47
Сегодня, 7 июня, в ходе оперативного совещания врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал начальника департамента строительства и транспорта Евгения Глаголева. Глава региона отметил, что ситуация с выполнением работ на некоторых объектах в регионе требует радикального кадрового решения.
К примеру, в настоящее время в Белгородской области ввод в эксплуатацию объектов строительства 2020 года на грани срыва. Среди них детский сад № 73 «Мишутка» в Старом Осколе. Его должны были открыть до 1 января 2021 года, но до сих пор там устраняют недостатки по общестроительным работам и оборудованию, поэтому сад пока не получил лицензию, а дети остались без мест в этом дошкольном учреждении.
Ещё хуже ситуация и с Центром образования № 1 «Академия знаний» им. Н. П. Шевченко в Старом Осколе. По поручению экс-губернатора Белгородской области Евгения Савченко объект должны были сдать до 1 сентября 2020 года. Но задание «провалилось». Далее по поручению нынешнего главы региона Вячеслава Гладкова образовательное учреждение должны были достроить до 15 июля 2021 года, однако нет уверенности в том, что его введут в эксплуатацию даже до 1 сентября.
Катастрофические проблемы и с 13 фельдшерско-акушерскими пунктами. По всем объектам финансирование было ниже проектной стоимости. В итоге при строительстве ФАПов использовали дешёвые и некачественные материалы, а некоторые виды работ и вовсе исключили, поэтому учреждения не получили лицензии.
До 1 января 2021 года должны были капитально отремонтировать часть объектов. Но и этого не произошло. К примеру, проблемы возникли при ремонте горбольницы № 1 в Старом Осколе. Там заключили контракты без проектно-сметной документации и смет, что повлекло неверную оценку стоимости работ и срыв срока.
С моей точки зрения, это признаки прямого воровства, ущерб и развал строительной отрасли. Задачи качественно строить не было. Всё на уровне освоения денег.Вячеслав Гладков
Неоднократно возникали проблемы и при ремонте Центра молодёжных инициатив в Белгороде. По проекту работы должны были провести на 368 млн рублей, а не на 259 млн. В итоге здание осталось без нормальной кровли, системы вентиляции и кондиционирования. Об этом объекте глава региона высказался и в ходе оперативного совещания, публично заявив, что Глаголев его обманул.
Пригласил на ЦМИ проектировщиков, спросил, что это за изыски, когда воздуховодами заполняются отдельные технические помещения. Услышал от Глаголева, что это не проектное решение. Он мне публично солгал.Вячеслав Гладков
На грани провала и ход строительства объектов по нацпроектам в 2021 году. Из-за низкого темпа работ и недостаточного количества людей на стройплощадке до 1 сентября не успеют достроить крытый футбольный манеж в Белгороде. К тому же, там до сих пор не решили вопрос по сохранению двух объектов культурного наследия, поэтому пока благоустроить территорию невозможно.
До конца года может не появиться детский сад на 99 мест на улице Орлова в Белгороде. На объекте низкий темп работ, не хватает около 70 млн рублей и работников.
Достроить в текущем году должны были и корпус на 21 место к зданию детского сада «Алёнушка» в Ивнянском районе. Но контракт по неизвестным причинам до сих пор не заключили.
В итоге ответственность за все недочёты при работе регионального департамента строительства и транспорта несёт ещё действующий глава ведомства. К тому же, на неудовлетворительную работу подведомственного управления капитального строительства не раз указывал Вячеслав Гладков, отмечая системные ошибки в организации планирования и работ на объектах.
Глава региона сообщил, что в отношении работы начальника регионального департамента строительства и транспорта Евгения Глаголева проведут служебную проверку. Её результаты правительство направит в прокуратуру.