Как Глаголев «развалил» строительную отрасль в Белгородской области

К примеру, в настоящее время в Белгородской области ввод в эксплуатацию объектов строительства 2020 года на грани срыва. Среди них детский сад № 73 «Мишутка» в Старом Осколе. Его должны были открыть до 1 января 2021 года, но до сих пор там устраняют недостатки по общестроительным работам и оборудованию, поэтому сад пока не получил лицензию, а дети остались без мест в этом дошкольном учреждении.