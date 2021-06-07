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Гладков о ремонте ЦМИ: Более 108 млн рублей исключили из общей стоимости

7 июня 2021, 06:42
Фото: страница Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте"
Врио губернатора вновь проверил ход работ в Центре молодёжных инициатив в Белгороде. По его словам, по проекту ремонт должны были провести на 368 млн рублей, а не на 259 млн. В итоге здание осталось без нормальной кровли, системы вентиляции и кондиционирования.

7 июня Вячеслав Гладков вновь пришёл с проверкой в Центр молодёжных инициатив. Об итогах он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Еженедельная инспекция ЦМИ показала, что можно бесконечно винить строителей, но только сейчас выясняется: по проекту ремонтные работы должны были провести на 368 млн рублей, а по факту выторговали только 259 млн рублей.Вячеслав Гладков

Из-за того, что из общей стоимости исключили более 108 млн рублей, здание осталось без нормальной кровли, системы вентиляции и кондиционирования. Рабочим пришлось сэкономить на наружной отделке, внутреннем освещении и благоустройстве, пишет Гладков.

Врио губернатора поручил подготовить докладную записку со списком работ, от которых пришлось отказаться.

Как говорят строители, кровлю утепляли за счёт пересортицы. Как такое возможно? Здесь вопрос не просто в целесообразности, а в том, насколько исключение данных работ повлияет на качество объекта.Вячеслав Гладков

В среду, 9 июня, в ЦМИ проверят установку дверей и изучат типовые решения по оборудованию сцены и актового зала, а также обсудят, что можно добавить в части финансирования.

Напомним, что по договору ремонт в ЦМИ в Белгороде должен был завершиться ещё в декабре 2020 года. На работы выделили более 259 млн рублей: на теплоснабжение — 2,3 млн, на ремонт проездов и тротуаров — 7,1 млн рублей, на сценическое световое оборудование — 7,1 млн рублей, а на звуковое — 1,2 млн рублей. Выполняет ремонт ООО «Тисайд». Теперь все работы планируют завершить к середине августа.

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