Гладков о ремонте ЦМИ: Более 108 млн рублей исключили из общей стоимости

7 июня Вячеслав Гладков вновь пришёл с проверкой в Центр молодёжных инициатив. Об итогах он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
Еженедельная инспекция ЦМИ показала, что можно бесконечно винить строителей, но только сейчас выясняется: по проекту ремонтные работы должны были провести на 368 млн рублей, а по факту выторговали только 259 млн рублей.Вячеслав Гладков
Из-за того, что из общей стоимости исключили более 108 млн рублей, здание осталось без нормальной кровли, системы вентиляции и кондиционирования. Рабочим пришлось сэкономить на наружной отделке, внутреннем освещении и благоустройстве, пишет Гладков.
Врио губернатора поручил подготовить докладную записку со списком работ, от которых пришлось отказаться.
Как говорят строители, кровлю утепляли за счёт пересортицы. Как такое возможно? Здесь вопрос не просто в целесообразности, а в том, насколько исключение данных работ повлияет на качество объекта.Вячеслав Гладков
В среду, 9 июня, в ЦМИ проверят установку дверей и изучат типовые решения по оборудованию сцены и актового зала, а также обсудят, что можно добавить в части финансирования.
Напомним, что по договору ремонт в ЦМИ в Белгороде должен был завершиться ещё в декабре 2020 года. На работы выделили более 259 млн рублей: на теплоснабжение — 2,3 млн, на ремонт проездов и тротуаров — 7,1 млн рублей, на сценическое световое оборудование — 7,1 млн рублей, а на звуковое — 1,2 млн рублей. Выполняет ремонт ООО «Тисайд». Теперь все работы планируют завершить к середине августа.