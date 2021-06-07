Гладков о ремонте ЦМИ: Более 108 млн рублей исключили из общей стоимости

Напомним, что по договору ремонт в ЦМИ в Белгороде должен был завершиться ещё в декабре 2020 года. На работы выделили более 259 млн рублей: на теплоснабжение — 2,3 млн, на ремонт проездов и тротуаров — 7,1 млн рублей, на сценическое световое оборудование — 7,1 млн рублей, а на звуковое — 1,2 млн рублей. Выполняет ремонт ООО «Тисайд». Теперь все работы планируют завершить к середине августа.