Гладков о работе Евгения Глаголева: Это ущерб и развал строительной отрасли

В понедельник, 7 июня, во время еженедельного оперативного совещания регионального правительства руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков высказал своё мнение о качестве исполнения обязанностей начальника регионального департамента строительства и транспорта Евгения Глаголева.
По словам Гладкова, экс-руководитель строительного ведомства выставлял на торги объекты без проектно-сметной документации.
С моей точки зрения, это признаки прямого воровства, ущерб и развал строительной отрасли. Задачи качественно строить не было. Всё на уровне освоения денег. Вячеслав Гладков
Также Гладков упомянул о проблемах в ремонте ЦМИ, ход которых он инспектирует еженедельно. Глава региона заявил, что Евгений Глаголев его обманул.
Пригласил на ЦМИ проектировщиков, спросил, что это за изыски, когда воздуховодами заполняются отдельные технические помещения. Услышал от Глаголева, что это не проектное решение. Он мне публично солгал. Вячеслав Гладков
Отметим, что на последней проверке ремонта ЦМИ выяснилось, что из общей стоимости работ исключили 108 млн рублей. По этой причине здание осталось без отлаженной вентиляции, кровли и кондиционирования.
Кроме этого на совещании стало известно, что нарушения были выявлены при строительстве ФАПов, где плитку уложили прямо на грунт, а также при капремонте больницы в Старом Осколе, которую не могут доделать с 2019 года.
Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в отношении деятельности начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгения Глаголева проведут служебную проверку. Её результаты правительство направит в прокуратуру за подписью Гладкова.
Место Глаголева временно займёт советник губернатора Владимир Базаров. Глава региона назначил его исполняющим обязанности главы строительного ведомства во время совещания 7 июня.
Сам же Евгений Глаголев в соцсети сообщил, что решение об увольнении принял самостоятельно. Сейчас он находится на больничном. Как отметил Глаголев, объективность кадрового решения Гладкова «покажет время».
Обсуждение качества работы Евгения Глаголева началось ещё утром в понедельник. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с жёсткой критикой в адрес своего заместителя и сообщил, что давал ему шанс на исправление, который тот проигнорировал.