Белгородку приговорили к обязательным работам за ложный донос против знакомой

В 2018 году жительница Старого Оскола попросила у знакомой 70 тыс. рублей в долг. В качестве гарантии возврата суммы женщина взяла кредит под залог мебельного комплекта, приобретаемого для приятельницы.
Однако у подсудимой в итоге образовалась задолженность перед банком. Она вновь попросила денег у приятельницы, но в этот раз та отказала.
После такого ответа женщина рассказала полицейским о том, что знакомая украла у неё крупную сумму и что теперь она ей угрожает.
Оскольчанка в суде признала свою вину. За заведомо ложный донос (ч. 1 ст. 306 УК РФ) её приговорили к 300 часам обязательных работ.
Женщина подала апелляционную жалобу, но из-за того, что она пропустила процессуальный срок на её подачу, жалобу вернули. В итоге постановление и приговор остались без изменений.
По данным Белгородского областного суда, в минувшем году в регионе рассмотрели 15 уголовных дел по статье за заведомо ложный донос. За пять месяцев 2021-го суды рассмотрели восемь уголовных дел по этой статье.
Например, в Шебекинском горокруге мужчина сымитировал ограбление: сам себя ударил по лицу, а матери и полицейским рассказал, что у него забрали деньги, хотя на самом деле потратил их. Белгородца в итоге оштрафовали на 20 тыс. рублей. Уголовное дело возбудили и против жителя областного центра, который солгал, что из его квартиры вынесли 1 млн рублей, чтобы получить выплату от страховой.