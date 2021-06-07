Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородку приговорили к обязательным работам за ложный донос против знакомой

7 июня 2021, 14:34
Фото: ИА «Бел.Ру»
Полицейским женщина сообщила, что приятельница похитила крупную сумму и угрожала ей. Старооскольский горсуд приговорил местную жительницу к 300 часам обязательных работ. Женщина пыталась оспорить приговор, но не вышло.

В 2018 году жительница Старого Оскола попросила у знакомой 70 тыс. рублей в долг. В качестве гарантии возврата суммы женщина взяла кредит под залог мебельного комплекта, приобретаемого для приятельницы.

Однако у подсудимой в итоге образовалась задолженность перед банком. Она вновь попросила денег у приятельницы, но в этот раз та отказала.

После такого ответа женщина рассказала полицейским о том, что знакомая украла у неё крупную сумму и что теперь она ей угрожает.

Оскольчанка в суде признала свою вину. За заведомо ложный донос (ч. 1 ст. 306 УК РФ) её приговорили к 300 часам обязательных работ.

Женщина подала апелляционную жалобу, но из-за того, что она пропустила процессуальный срок на её подачу, жалобу вернули. В итоге постановление и приговор остались без изменений.

По данным Белгородского областного суда, в минувшем году в регионе рассмотрели 15 уголовных дел по статье за заведомо ложный донос. За пять месяцев 2021-го суды рассмотрели восемь уголовных дел по этой статье.

Например, в Шебекинском горокруге мужчина сымитировал ограбление: сам себя ударил по лицу, а матери и полицейским рассказал, что у него забрали деньги, хотя на самом деле потратил их. Белгородца в итоге оштрафовали на 20 тыс. рублей. Уголовное дело возбудили и против жителя областного центра, который солгал, что из его квартиры вынесли 1 млн рублей, чтобы получить выплату от страховой.

Материалы по теме
За ложный донос о краже белгородец может сесть в тюрьму на два годаБелгородец свалил на полицейских свой проигрыш 1,6 млн рублей на ставкахБелгородка заложила украшения и пыталась выдать их исчезновение за кражу
#Новости#Ложный донос#Старый Оскол#Обязательные работы#Новости Старого Оскола#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18