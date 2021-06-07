Белгородку приговорили к обязательным работам за ложный донос против знакомой

Например, в Шебекинском горокруге мужчина сымитировал ограбление: сам себя ударил по лицу, а матери и полицейским рассказал, что у него забрали деньги, хотя на самом деле потратил их. Белгородца в итоге оштрафовали на 20 тыс. рублей. Уголовное дело возбудили и против жителя областного центра, который солгал, что из его квартиры вынесли 1 млн рублей, чтобы получить выплату от страховой.