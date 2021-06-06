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ТПП назвала самые привлекательные для инвестиций регионы

6 июня 2021, 10:52
Фото: кадр из видео РБК
На Петербургском экономическом форуме представили результаты Национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах РФ.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин отметил, что лидерами остались те же Москва, Татарстан, но подтянулись регионы Дальнего Востока.

Конечно, сказалась пандемия. Но в то же время нужно сказать, что бизнес отмечает снижение уровня административного давления, причём значительное снижение. Сергей Катырин

В рамках ПМЭФ прошли сессии по линии ШОС и БРИКС, на которых решали вопросы торгово-экономического сотрудничества членов ассоциации. Пандемия помогла научиться работать в онлайне, торговать, управлять транспортными потоками, рассказал вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко.

В БРИКС основной акцент делали на трансконтинентальные проекты. Их можно будет развивать в рамках «пятёрки» и подключать соседние страны.

Также в Санкт-Петербурге прошёл и форум малого и среднего предпринимательства. Вице-президент ТПП Елена Дыбова отметила, что один из важных моментов — чтобы увеличилось число участников закупок. Для формирования заказов можно привлекать Минпромторг, который отвечает за развитие производства.

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#Новости#ТПП#Сергей Катырин#Экономический форум#Экономика
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