ТПП назвала самые привлекательные для инвестиций регионы

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин отметил, что лидерами остались те же Москва, Татарстан, но подтянулись регионы Дальнего Востока.
Конечно, сказалась пандемия. Но в то же время нужно сказать, что бизнес отмечает снижение уровня административного давления, причём значительное снижение. Сергей Катырин
В рамках ПМЭФ прошли сессии по линии ШОС и БРИКС, на которых решали вопросы торгово-экономического сотрудничества членов ассоциации. Пандемия помогла научиться работать в онлайне, торговать, управлять транспортными потоками, рассказал вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко.
В БРИКС основной акцент делали на трансконтинентальные проекты. Их можно будет развивать в рамках «пятёрки» и подключать соседние страны.
Также в Санкт-Петербурге прошёл и форум малого и среднего предпринимательства. Вице-президент ТПП Елена Дыбова отметила, что один из важных моментов — чтобы увеличилось число участников закупок. Для формирования заказов можно привлекать Минпромторг, который отвечает за развитие производства.