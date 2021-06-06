ТПП назвала самые привлекательные для инвестиций регионы

Также в Санкт-Петербурге прошёл и форум малого и среднего предпринимательства. Вице-президент ТПП Елена Дыбова отметила, что один из важных моментов — чтобы увеличилось число участников закупок. Для формирования заказов можно привлекать Минпромторг, который отвечает за развитие производства.