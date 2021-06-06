Самый сильный человек Белгорода выиграл Кубок мира по силовому экстриму

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Соревнования прошли в селе Териберка на Кольском полуострове на берегу Баренцева моря. Опередил соперников из России, Белоруссии, США и других стран белгородец Давид Шамей.

Это был первый международный чемпионат по силовому экстриму за Полярным кругом. Силачи поднимали автомобиль, камни и очень тяжёлые гантели. По итогам всех упражнений лидером оказался 24-летний спортсмен из Белгорода Давид Шамей — самый молодой участник. Он не раз возглавлял рейтинг силачей Белгородской области. Вторым в Кубке мира стал саратовец Евгения Гавриленко, третьим — американец Николас Кимби. «У нас нет приоритета конкретной силы. Нужно и быстро бегать, и быстро думать, и много поднимать», — рассказал победитель телеканалу «Россия 1».