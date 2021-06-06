bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 июня 2021, 07:30

Published 6 июня 2021, 07:30

Modified 1 декабря, 07:48

Updated 1 декабря, 07:48

Самый сильный человек Белгорода выиграл Кубок мира по силовому экстриму

6 июня 2021, 07:30
Сюжет
Новости Белгорода
Соревнования прошли в селе Териберка на Кольском полуострове на берегу Баренцева моря. Опередил соперников из России, Белоруссии, США и других стран белгородец Давид Шамей.

Это был первый международный чемпионат по силовому экстриму за Полярным кругом. Силачи поднимали автомобиль, камни и очень тяжёлые гантели.

По итогам всех упражнений лидером оказался 24-летний спортсмен из Белгорода Давид Шамей — самый молодой участник. Он не раз возглавлял рейтинг силачей Белгородской области.

Вторым в Кубке мира стал саратовец Евгения Гавриленко, третьим — американец Николас Кимби.

«У нас нет приоритета конкретной силы. Нужно и быстро бегать, и быстро думать, и много поднимать», — рассказал победитель телеканалу «Россия 1».

#Новости#Спорт#Кубок мира#Новости Белгорода#Мурманская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика