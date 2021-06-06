Самый сильный человек Белгорода выиграл Кубок мира по силовому экстриму

Posted 6 июня 2021, 07:30
Published 6 июня 2021, 07:30
Modified 1 декабря, 07:48
Updated 1 декабря, 07:48
Это был первый международный чемпионат по силовому экстриму за Полярным кругом. Силачи поднимали автомобиль, камни и очень тяжёлые гантели.
По итогам всех упражнений лидером оказался 24-летний спортсмен из Белгорода Давид Шамей — самый молодой участник. Он не раз возглавлял рейтинг силачей Белгородской области.
Вторым в Кубке мира стал саратовец Евгения Гавриленко, третьим — американец Николас Кимби.
«У нас нет приоритета конкретной силы. Нужно и быстро бегать, и быстро думать, и много поднимать», — рассказал победитель телеканалу «Россия 1».