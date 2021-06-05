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Запреты в развлечениях белгородцев растут, а кадры продолжают меняться: итоги недели

5 июня 2021, 08:08
Фото: ИА «Бел.Ру»
Редакция ИА «Бел.Ру» подводит итоги первой холодной недели июня. Здесь вы можете узнать об очередных кадровых перестановках в правительстве и администрации Белгорода, доходах чиновников, а также о новых ограничениях из-за коронавируса.

Кадровые перемены, или Карма пяти месяцев

И снова кадровые перестановки. В этот раз свой пост покидает руководитель управления потребительского рынка области Станислав Свечкарь. Своё место он оставил добровольно, по собственному желанию.

Мы даже написали по поводу скитаний Станислава Свечкаря пост в своём Telegram-канале. В своей должности глава регионального управления потребрынка продержался пять месяцев. До этого он был заммэра Белгорода, но и там не пробыл больше пяти месяцев. Вот такая карма пяти месяцев. Мы пока тихо гадаем, какую теперь должность выберет чиновник, а главное — сколько на ней продержится.

Генеральный директор Белгорблагоустройства тоже сменится. Александр Немыкин уходит со своего поста по собственному желанию. Какую альтернативу себе избрал Немыкин — ещё неизвестно.

Зато известно, кто заменит Александра Немыкина на месте гендиректора Белгорблагоустройства. Мэрия назначила на вакантное место экс-директора «Горритуалсервиса» Алексея Тикунова. Мэр Белгорода Юрий Галдун уже поручил Тикунову повысить зарплаты работников Белгорблагоустройства и улучшить качество содержания территорий.

За неделю произошли ещё два назначения. Первым заместителем мэра Белгорода стал Олег Медведев, а место руководителя департамента развития городских территорий заняла Оксана Селиванова.

В Белгороде назначили первого заместителя мэра
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Красиво жить не запретишь

За 2020 год семь депутатов городского совета Белгорода заработали свыше 10 млн рублей. Самый большой годовой заработок оказался у Владимира Скурятина — 35,6 млн рублей. Также в число депутатов с высоким доходом вошли Роман Певзнер, Александр Щеглов, Татьяна Незнамова, Артём Рязанов, Максим Егоров и Александр Зеберт.

Красиво живут в Белгородской области не только перечисленные депутаты. Глава департамента ЖКХ Константин Полежаев и его жена купили себе по новой иномарке BMW. Супруги приобрели себе BMW 320d Drive и BMW Х3 хDrive 20d. Эти автомобили, если покупать с базовой комплектацией, суммарно по цене превышают годовой заработок Константина Полежаева, который он указал в отчёте — 5,35 млн рублей.

Глава департамента ЖКХ и его супруга купили себе по новому BMW
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Также на неделе мы проанализировали доходы сотрудников Избирательной комиссии. Так, зарплата председателя Избирательной комиссии Белгородской области Игоря Лазарева и его коллег за 2020 год выросла в два раза по сравнению с 2019-м.

Истории «красиво жить не запретишь» закончились, следующая история — запретишь. С депутата горсовета Белгорода Екатерины Клоповской собираются досрочно снять её полномочия. Такое решение могут принять после проверки профилактики коррупционных и других правонарушений. Решат дальнейшую судьбу Клоповской остальные депутаты на очередной сессии городского совета.

Красивой жизнь не назовёшь и у других семерых чиновников. Согласно декларации о доходах и имуществе, Евгений Глаголев, Наталия Зубарева, Олег Мантулин, Евгений Мирошников, Александр Мацепуро, Юлия Щедрина, Галина Пятых и Валерий Шамаев не имеют личного автомобиля. При этом у других госслужащих машины в основном отечественные и не новые.

Глаголев, Зубарева и Мирошников не имеют личных автомобилей
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Быть ли концертам?

Началась неделя с новости, что кинотеатрам, театрам и концертным залам Белгородской области запретили заполнять помещения посетителями больше чем на 70%. Но занимать место на развлекательном мероприятии можно только своё, а различные пригласительные без места больше не принимают. Дело даже не в том, чтобы белгородцы не пересаживались на другие места. Таким образом хотят ограничить массовые скопления. В том числе, когда люди на концертах встают со своих мест и идут на танцпол. Запреты, как и прежде, связаны с пандемией коронавируса.

Белгородцы смогут подпевать и танцевать на концертах только со своих мест
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По каким-то причинам, возможно, и из-за вышеперечисленных, в очередной раз перенесли концерт Басты. Исполнитель должен был выступать на этой неделе в Белгороде в ЦД «Космос». Перенесли выступление Басты на неопределённый срок.

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#Новости#Доходы чиновников#Коронавирус#Депутаты#Станислав Свечкарь#Баста#Концерт#Константин Полежаев#Общество
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