Запреты в развлечениях белгородцев растут, а кадры продолжают меняться: итоги недели

Началась неделя с новости, что кинотеатрам, театрам и концертным залам Белгородской области запретили заполнять помещения посетителями больше чем на 70%. Но занимать место на развлекательном мероприятии можно только своё, а различные пригласительные без места больше не принимают. Дело даже не в том, чтобы белгородцы не пересаживались на другие места. Таким образом хотят ограничить массовые скопления. В том числе, когда люди на концертах встают со своих мест и идут на танцпол. Запреты, как и прежде, связаны с пандемией коронавируса.