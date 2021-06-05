У белгородца на парковке возле «Сити Молла» украли 850 тыс. рублей

Предприниматель из Белгорода оставил в машине на парковке 850 тысяч рублей наличными деньгами. Вернувшись к автомобилю через какое-то время, мужчина понял, что его обокрали. О происшествии сообщило издание «Фонарь».

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