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У белгородца на парковке возле «Сити Молла» украли 850 тыс. рублей

5 июня 2021, 14:25
Фото: Яндекс-Карты
Предприниматель из Белгорода оставил в машине на парковке 850 тысяч рублей наличными деньгами. Вернувшись к автомобилю через какое-то время, мужчина понял, что его обокрали. О происшествии сообщило издание «Фонарь».

В областном центре предприниматель по собственной неосторожности лишился 850 тыс. рублей. Он оставил наличные деньги в салоне своего автомобиля на парковке возле ТРЦ «Сити Молл». Когда мужчина вернулся обратно, оказалось, что автомобиль вскрыли, а деньги из салона пропали.

Пострадавший белгородец обратился в полицию. «Фонарь» сообщает о том, что по факту произошедшего проводится проверка.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. За кражу злоумышленники могут лишиться свободы на срок до шести лет. Однако для справедливого наказания воров ещё предстоит найти.

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