У белгородца на парковке возле «Сити Молла» украли 850 тыс. рублей

В областном центре предприниматель по собственной неосторожности лишился 850 тыс. рублей. Он оставил наличные деньги в салоне своего автомобиля на парковке возле ТРЦ «Сити Молл». Когда мужчина вернулся обратно, оказалось, что автомобиль вскрыли, а деньги из салона пропали.
Пострадавший белгородец обратился в полицию. «Фонарь» сообщает о том, что по факту произошедшего проводится проверка.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. За кражу злоумышленники могут лишиться свободы на срок до шести лет. Однако для справедливого наказания воров ещё предстоит найти.