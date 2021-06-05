Погибший в ДТП с трактором и другие новости: что произошло в Белгороде в субботу

В Белгороде на набережной Везёлки появился практически рояль в кустах. На набережной установили пианино, на котором может сыграть любой желающий при условии, что он не мешает окружающим. Музыкальный инструмент накрыли клеёнкой, чтобы защитить от возможных осадков, но близость к воде всё равно вызывает вопросы.