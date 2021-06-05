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Погибший в ДТП с трактором и другие новости: что произошло в Белгороде в субботу

5 июня 2021, 16:07
Фото: Бел.Ру
Под Белгородом случилось смертельное ДТП, сотрудники ГИБДД использовали 15 огнетушителей на пожар в одном автомобиле, а на набережной поставили пианино. Эти новости удивили жителей региона в субботу, 5 июня.

Под Белгородом пенсионер разбился при столкновении с трактором «Беларус». Мужчина за рулём ВАЗ-2104 ехал позади трактора и не выбрал безопасную дистанцию и скорость. В результате легковушка влетела в трактор, 68-летний водитель «четвёрки» погиб на месте.

Пожилой водитель «четвёрки» погиб в столкновении с трактором под Белгородом
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Сотрудники ДПС потушили самовоспламенившийся автомобиль ни улице областного центра. Инцидент произошёл вечером 4 июня на проспекте Богдана Хмельницкого. Инспекторы заметили на дороге мужчину, который тщетно пытался потушить свой автомобиль Audi 80, из-под капота которого валил густой дым. Сотрудники ДПС попросили огнетушители у других водителей, всего для устранения огня их потребовалось 15 штук.

Загоревшуюся иномарку в Белгороде пришлось тушить пятнадцатью огнетушителями
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В Белгороде на набережной Везёлки появился практически рояль в кустах. На набережной установили пианино, на котором может сыграть любой желающий при условии, что он не мешает окружающим. Музыкальный инструмент накрыли клеёнкой, чтобы защитить от возможных осадков, но близость к воде всё равно вызывает вопросы.

В парке Победы в Белгороде поставили пианино под открытым небом
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