Погибший в ДТП с трактором и другие новости: что произошло в Белгороде в субботу

Под Белгородом пенсионер разбился при столкновении с трактором «Беларус». Мужчина за рулём ВАЗ-2104 ехал позади трактора и не выбрал безопасную дистанцию и скорость. В результате легковушка влетела в трактор, 68-летний водитель «четвёрки» погиб на месте.
Сотрудники ДПС потушили самовоспламенившийся автомобиль ни улице областного центра. Инцидент произошёл вечером 4 июня на проспекте Богдана Хмельницкого. Инспекторы заметили на дороге мужчину, который тщетно пытался потушить свой автомобиль Audi 80, из-под капота которого валил густой дым. Сотрудники ДПС попросили огнетушители у других водителей, всего для устранения огня их потребовалось 15 штук.
В Белгороде на набережной Везёлки появился практически рояль в кустах. На набережной установили пианино, на котором может сыграть любой желающий при условии, что он не мешает окружающим. Музыкальный инструмент накрыли клеёнкой, чтобы защитить от возможных осадков, но близость к воде всё равно вызывает вопросы.