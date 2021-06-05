Белгородец выращивал на участке три десятка кустов наркотикосодержащего растения

Подозрения подтвердились: на участке 44-летнего мужчины обнаружили наркотикосодержащий мак. Соврать, что растение выросло само, а хозяин участка к делу не причастен, не получилось: все кусты имели признаки культивирования, за ними ухаживали и следили за состоянием. Всего правоохранители изъяли 29 кустов мака.