Белгородец выращивал на участке три десятка кустов наркотикосодержащего растения

Сотрудники полиции заподозрили одного из жителей Валуйского горокруга в том, что он выращивает запрещённые растения. В ходе операции «Мак-2021» получили соответствующие сведения и провели проверку.
Подозрения подтвердились: на участке 44-летнего мужчины обнаружили наркотикосодержащий мак. Соврать, что растение выросло само, а хозяин участка к делу не причастен, не получилось: все кусты имели признаки культивирования, за ними ухаживали и следили за состоянием. Всего правоохранители изъяли 29 кустов мака.
В отношении любителя запрещённой флоры возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ (Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства). Неудачливый садовод может отправиться в тюрьму на два года.