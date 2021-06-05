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Белгородец выращивал на участке три десятка кустов наркотикосодержащего растения

5 июня 2021, 08:27
Фото: pixabay.com
В Валуйском горокруге полицейские задержали местного жителя, который выращивал на приусадебном участке запрещённый мак. Теперь мужчина может отправиться в тюрьму на два года, сообщили в пресс-службе УМВД.

Сотрудники полиции заподозрили одного из жителей Валуйского горокруга в том, что он выращивает запрещённые растения. В ходе операции «Мак-2021» получили соответствующие сведения и провели проверку.

Подозрения подтвердились: на участке 44-летнего мужчины обнаружили наркотикосодержащий мак. Соврать, что растение выросло само, а хозяин участка к делу не причастен, не получилось: все кусты имели признаки культивирования, за ними ухаживали и следили за состоянием. Всего правоохранители изъяли 29 кустов мака.

В отношении любителя запрещённой флоры возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ (Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства). Неудачливый садовод может отправиться в тюрьму на два года.

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#Новости#Мак#Наркотик#Происшествия
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