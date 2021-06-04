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В ЕР планируют с регионами развивать программу бесплатной газификации

4 июня 2021, 16:19
Фото: pixabay.com
Партия «Единая Россия» будет заниматься внедрением программы бесплатного подведения газа к участкам совместно с властями регионов. О законодательной базе организации данного процесса шла речь на сессии «Инфраструктурные проекты в регионах — драйвер роста» на ПМЭФ.

Отмечается, что особое внимание в вопросах газификации будет уделяться социально незащищенным категориям населения. По предварительным данным, социальная газификация затронет порядка двух миллионов домовладений во всех регионах страны, пишет nashgorod.ru.

В обсуждении реализации проекта приняли участие представители «Единой России» и профильных министерств, а также главы регионов.

«Новый документ вводит такое понятие, как „единый оператор газификации“. Это означает, что он должен совместно с руководством регионов обеспечить выполнение всего комплекса работ по строительству инфраструктуры, а также обеспечить техприсоединение», — рассказал Андрей Турчак, секретарь генсовета ЕР.

Главы регионов подчеркнули, что новый проект будет способствовать улучшению материального положения населения в регионах — затраты на ЖКХ сократятся, а качество жизни вырастет.

«В Челябинской области программа газификации затронет порядка 80 тысяч домовладений. В регионе с 1 июля стартует региональная программа поддержки в вопросах газификации для социально незащищенных слоев населения», — рассказал глава региона Алексей Текслер.

В свою очередь гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов рассказал, что в рамках нового проекта планируется запустить специальные онлайн-сервисы, а также провести цифровизацию поставок газа.

Как сообщает сайт «Единой России», представители партии при разработке проекта «Газификация регионов РФ» опирались на мнение регионов. После этого проект был передан президенту РФ и получил его поддержку.

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