В ЕР планируют с регионами развивать программу бесплатной газификации

«Новый документ вводит такое понятие, как „единый оператор газификации“. Это означает, что он должен совместно с руководством регионов обеспечить выполнение всего комплекса работ по строительству инфраструктуры, а также обеспечить техприсоединение», — рассказал Андрей Турчак, секретарь генсовета ЕР.