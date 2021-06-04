В Белгороде привить питомца от бешенства можно рядом с домом

Занимаются вакцинацией врачи ОГАУ «Белгородская городская станция по борьбе с болезнями животных». Сегодня, 4 июня, они примут домашних любимцев на улице Апанасенко, рядом с домом № 1. 5 июня врачи будут работать в двух точках по очереди. Сначала, с 14:00 до 16:00, они будут дежурить на улице Пушкарной, 16. А с 16:00 до 18:00 медики переместятся на улицу Донецкую, 84.