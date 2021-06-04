В Белгороде привить питомца от бешенства можно рядом с домом

Выездная вакцинация от бешенства в Белгороде уже началась. С 1 июня ветеринарные врачи «на колёсах» бесплатно ставят прививку питомцам всех желающих в разных районах нашего города. Продлится такая акция до 25 июня включительно.
Занимаются вакцинацией врачи ОГАУ «Белгородская городская станция по борьбе с болезнями животных». Сегодня, 4 июня, они примут домашних любимцев на улице Апанасенко, рядом с домом № 1. 5 июня врачи будут работать в двух точках по очереди. Сначала, с 14:00 до 16:00, они будут дежурить на улице Пушкарной, 16. А с 16:00 до 18:00 медики переместятся на улицу Донецкую, 84.
Дальше расписание будет таким:
В будние дни выездная вакцинация проработает по перечисленным адресам с шести часов вечера до восьми. В субботу — с 14:00 до 18:00. Для проведения вакцинации вам просто нужно будет принести своего питомца. Если у него есть ветеринарный паспорт, он тоже будет нужен.
Если же у вас остались вопросы о том, как будет проходить прививка от бешенства вашего животного, вы можете позвонить в городскую ветстанцию: +7 (4722) 26–26–61.