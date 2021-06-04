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В Белгороде привить питомца от бешенства можно рядом с домом

4 июня 2021, 11:47
Фото: Бел.Ру
В июне ветврачи выезжают в разные районы и бесплатно вакцинируют животных от бешенства. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выездная вакцинация от бешенства в Белгороде уже началась. С 1 июня ветеринарные врачи «на колёсах» бесплатно ставят прививку питомцам всех желающих в разных районах нашего города. Продлится такая акция до 25 июня включительно.

Занимаются вакцинацией врачи ОГАУ «Белгородская городская станция по борьбе с болезнями животных». Сегодня, 4 июня, они примут домашних любимцев на улице Апанасенко, рядом с домом № 1. 5 июня врачи будут работать в двух точках по очереди. Сначала, с 14:00 до 16:00, они будут дежурить на улице Пушкарной, 16. А с 16:00 до 18:00 медики переместятся на улицу Донецкую, 84.

Дальше расписание будет таким:

  • 07 июня – улица Везельская, 156 (парковка) и улица Песчаная, 30;
  • 08 июня – улица Красносельская, 37б (парковка магазина) и улица Юбилейная, 11;
  • 09 июня – улица Крупской, 2 и тупик Купянского переулка, 20;
  • 10 июня – 2й Красноармейский переулок и улица Урожайная, 18;
  • 15 июня – 2-й Индустиальный переулок, 1;
  • 16 июня – улица 3-го Интернационала, 18;
  • 17 июня – улица Чапаева, 123;
  • 18 июня улица Чичерина, 14;
  • 22 июня – улица 8 Марта, 170 (парковка возле церкви);
  • 23 июня – улица Сосновая, 12а (парковка);
  • 24 июня – улица Овражная, 78;
  • 25 июня – улица Дальняя Тихая, 8.

В будние дни выездная вакцинация проработает по перечисленным адресам с шести часов вечера до восьми. В субботу — с 14:00 до 18:00. Для проведения вакцинации вам просто нужно будет принести своего питомца. Если у него есть ветеринарный паспорт, он тоже будет нужен.

Если же у вас остались вопросы о том, как будет проходить прививка от бешенства вашего животного, вы можете позвонить в городскую ветстанцию: +7 (4722) 26–26–61.

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