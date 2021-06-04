СГОК организовал праздник в честь Дня защиты детей

На площади ЦКР «Молодёжный» активисты профсоюзного комитета провели интерактивную программу со спортивной разминкой, различными конкурсами, квест-игрой и необычным флешмобом. Представители творческой мастерской центра на мастер-классе обучили ребят росписи глиняной игрушки. Вокальные и хореографические коллективы «Молодёжного» подарили зрителям отличную концертную программу.
Все маленькие участники мероприятия могли поиграть и сфотографироваться с ростовыми куклами и угоститься сладкой ватой.
Мы ведём постоянную профориентационную работу среди школьников и студентов. В том числе стараемся расширять это направление и с помощью различных интерактивных мероприятий для дошкольников. Такие яркие праздники положительно скажутся на развитии наших будущих кадров. К тому же это отличный повод стойленцам отдохнуть, весело и полезно провести время с семьей в самый детский день года.Роман Великанский, директор по персоналу Стойленского ГОКа
Информация о Стойленском ГОКе
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.