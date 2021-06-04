СГОК организовал праздник в честь Дня защиты детей

Мы ведём постоянную профориентационную работу среди школьников и студентов. В том числе стараемся расширять это направление и с помощью различных интерактивных мероприятий для дошкольников. Такие яркие праздники положительно скажутся на развитии наших будущих кадров. К тому же это отличный повод стойленцам отдохнуть, весело и полезно провести время с семьей в самый детский день года.Роман Великанский, директор по персоналу Стойленского ГОКа