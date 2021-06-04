Новогодние праздники в 2022 году в России продлятся 10 дней

Майские праздники в предстоящем 2022 году также обещают быть длинными. По словам министра труда и соцзащиты РФ, жители страны в мае дважды получат по четыре выходных дня, и это поможет им отвлечься от рабочей повседневности. Длинные выходные организуют в честь 1 Мая, а также Дня Победы.