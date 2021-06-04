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Новогодние праздники в 2022 году в России продлятся 10 дней

4 июня 2021, 11:27
Фото: Бел.Ру
Об этом ТАСС сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков.

Так, 31 декабря 2021 года обещают сделать выходным днём, а в январе 2022 праздники продлятся до 9 января включительно. Это значит, что всего россияне получат на новогодних каникулах десять выходных дней.

С 2022 на 2023 год ситуация повторится. 31 декабря 2022 года попадает на субботу, поэтому этот день «априори будет нерабочим», говорит Антон Котяков.

Майские праздники в предстоящем 2022 году также обещают быть длинными. По словам министра труда и соцзащиты РФ, жители страны в мае дважды получат по четыре выходных дня, и это поможет им отвлечься от рабочей повседневности. Длинные выходные организуют в честь 1 Мая, а также Дня Победы.

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#Новости#Выходные#Новогодние праздники#Общество
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