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На заводе «Белэнергомаш-БЗЭМ» разлилось 50 литров соляной кислоты

4 июня 2021, 07:31
Фото: сайт Белэнергомаш-БЗЭМ
Утром 3 июня на Белгородском заводе энергетического машиностроения произошёл разлив соляной кислоты. Прокуратура начала по этому делу проверку, пишет «Интерфакс».

На заводе ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», который ходит в состав «Объединённой металлургической компании» (ОМК), 3 июня разлилась соляная кислота. Согласно информации администрации ОМК, произошло это в 5–6 часов утра.

Вылилось около 50 литров отработанного вещества. На заводе сами смогли оперативно справиться с утечкой, никто не пострадал. Производственный процесс также не нарушили.

ЧП случилось на территории бывшего участка линии цинкования и кислот производства металлоконструкций завода. В «Белэнергомаш-БЗЭМ» уверяют, что этот участок уже не работает, а в 2021 году и вовсе его начали убирать.

Прокуратура после утечки соляной кислоты решила провести проверку соблюдения предприятием федерального законодательства о промышленной безопасности и охране труда.

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