На заводе «Белэнергомаш-БЗЭМ» разлилось 50 литров соляной кислоты

На заводе ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», который ходит в состав «Объединённой металлургической компании» (ОМК), 3 июня разлилась соляная кислота. Согласно информации администрации ОМК, произошло это в 5–6 часов утра.
Вылилось около 50 литров отработанного вещества. На заводе сами смогли оперативно справиться с утечкой, никто не пострадал. Производственный процесс также не нарушили.
ЧП случилось на территории бывшего участка линии цинкования и кислот производства металлоконструкций завода. В «Белэнергомаш-БЗЭМ» уверяют, что этот участок уже не работает, а в 2021 году и вовсе его начали убирать.
Прокуратура после утечки соляной кислоты решила провести проверку соблюдения предприятием федерального законодательства о промышленной безопасности и охране труда.