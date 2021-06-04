Город без аттракционов: когда в Белгороде заработают карусели в Центральном парке?

За пару дней до нового, 2020 года Александр Николаевич заявил, что готов передать все «качели-карусели, плитку, инженерные коммуникации, электроподстанцию, "Тропикано“» мэрии. Единственный нюанс — сделать он это хотел по рыночной цене. Юрий Галдун заявил, что землю и аттракционы примут, но продадут их на торгах — на процедуре, установленной законом, и никак иначе. Позже, 15 января, стало известно, что белгородская администрация всё же подала иск о банкротстве в отношении ООО «Геопарк». Но уже в марте дело о банкротстве приостановили, так как Каракулов и его компания не освободил территорию парка за положенное время — пять дней.