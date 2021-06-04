Город без аттракционов: когда в Белгороде заработают карусели в Центральном парке?

Центральный парк Белгорода — излюбленное место не только местных жителей, но и гостей города. Сюда приходят поесть мороженое, покататься на велосипедах и самокатах, просто почитать на скамейке или развлечься на аттракционах. Как раз с последним пунктом в областном центре возникли сложности.
Теперь в городе нет аттракционов, которые так любили взрослые и дети. Почему, когда они появятся, за чей счёт и что со старыми, разбирались в ИА «Бел.Ру».
Эпопея с аттракционами в Белгороде началась ещё в 2019 году. Тогда мэр города пригрозил судом Александру Каракулову — арендатору части Центрального парка, владельцу компании «Геопарк», которой принадлежали аттракционы. Говорилось, что бизнесмен задолжал немалую сумму администрации и не может её выплатить. Каракулов же заявлял, что задолженность была создана искусственным образом, чтобы поставить в неудобное, финансово трудное положение его компанию. Мужчина утверждал, что с 1 января 2015 года кадастровая стоимость земли под парком выросла в 3000 раз. А в августе 2017 года плата по аренде этой земли увеличилась в 7000 раз.
Это было в начале июля. Тогда белгородец арендовал четыре земельных участка на площади 6,3 га, где, помимо аттракционов, располагались скейт-парк «Крылья» и детский центр «Тропикано».
Уже 13 июля на суд горожан представили новый проект реконструкции Центрального парка, который им очень не понравился. Люди были согласны с тем, что реконструкция — неплохая идея, но кроме развлекательных объектов в парке должно быть много зелени, чего они не увидели в проекте. Предполагалось, что территорию поделят на зоны:
Тем временем Александр Каракулов решал проблемы с долгом и, казалось, нашёл решение. В августе того же года бизнесмен рассказал в соцсетях, что приступил к погашению задолженностей и планирует полностью закрыть долг до конца года. Но 12 декабря арендатор заявил, что проиграл все суды и теперь обязан освободить территорию парка. Мужчина уточнил, что не теряет надежды найти выход из ситуации.
Чуть позже, 17 декабря, журналист «Бел.Ру» присутствовала на встрече двух сторон и написала материал с позициями каждой — и администрации Белгорода, и Каракулова. Уточним, что стороны были не прочь решить вопрос мирно, но бизнесмен потребовал отменить начисление пени, что мэрия назвала «превышением должностных полномочий» и посчитала невозможным.
За пару дней до нового, 2020 года Александр Николаевич заявил, что готов передать все «качели-карусели, плитку, инженерные коммуникации, электроподстанцию, "Тропикано“» мэрии. Единственный нюанс — сделать он это хотел по рыночной цене. Юрий Галдун заявил, что землю и аттракционы примут, но продадут их на торгах — на процедуре, установленной законом, и никак иначе. Позже, 15 января, стало известно, что белгородская администрация всё же подала иск о банкротстве в отношении ООО «Геопарк». Но уже в марте дело о банкротстве приостановили, так как Каракулов и его компания не освободил территорию парка за положенное время — пять дней.
Казалось бы, суды состоялись, решения есть. Следующие шаги — освобождение Центрального парка и приведение его в порядок для полноценной работы, чтобы малыши и взрослые могли и дальше там отдыхать. Но нет. Перепалки градоначальника с бизнесменом продолжались и дальше, пока люди ждали возвращения парка к прежней жизни.
То Каракулов пытался делать замечания проекту реконструкции Центрального парка, а мэр заявлял, что ему больше не интересен диалог с бизнесменом. То в августе 2020 года перерубили несколько электрокабелей, из-за чего остановилась работа аттракционов «Геопарка». То бизнесмен снова собрал журналистов и заявил, что готов обсуждать возможные варианты решения проблемы с мэрией. Он настойчиво пытался сохранить отстроенные объекты, чтобы «не пускать под бульдозер» всё хорошее, что там есть.
Но в конце августа предприниматель всё же объявил о закрытии детского центра «Тропикано». К тому моменту работу компании в парке уже признали незаконной, а земельный участок передали «Белгорблагоустройству». Качели-карусели стали вывозить с муниципальной территории, но опирались не столько на незаконное нахождение там «Геопарка», как на предстоящую эксгумацию тел немецких солдат. Ведь ранее на нынешнем месте отдыха было расположено немецкое кладбище.
Затем в сентябре того же 2020 года демонтаж аттракционов запретил Арбитражный суд, посчитав, что снос может задеть другие инженерно-строительные сооружения или навредить имуществу Каракулова. На этот раз бизнесмен сам подал в суд на мэрию.
Судебные тяжбы всё продолжались. В январе 2021 года стало известно, что Александр Николаевич снова подал в суд на администрацию Белгорода за неосновательное обогащение, потребовав выплатить ему 54,8 млн рублей. Спустя месяц суд признал компанию «Геопарк», принадлежащую Каракулову, банкротом и объявил о конкурсном производстве. На сайте Avito появились любимые белгородцами аттракционы, которые продавали за 10, 9 и 18 млн рублей.
Уточним, что во время всех долгоиграющих разбирательств развлечения в виде аттракционов для людей остаются закрытыми. На фоне всего этого напряжение в обществе возрастает и некоторые горожане высказывают недовольства, не понимая, зачем сносить и убирать то, что хорошо работало, радовало детей и взрослых.
В Центральном парке при Каракулове работало колесо обозрения, знакомая всем из детства карусель «Ветерок» для взрослых и детей, экстремальные аттракционы и многое другое, что подходит не только малышам, но и аудитории постарше. В целом для жителей и гостей города парк остаётся одним из главных мест развлечения.
Где детям и взрослым искать аттракционы теперь, узнали в мэрии, направив запрос от редакции информагентства. Ведь судебные разбирательства, как показывает практика, могут продолжаться долгие годы.
Выяснилось, что взрослым пока придётся потерпеть и дождаться всё же восстановления прежних аттракционов парка, а вот детям администрация советует искать веселья на детской площадке Центрального парка или в парке Победы. Что касается крытых мест развлечения, то можно пойти в ТРЦ «Мега Гринн».
Поинтересовались также у мэрии, когда же ждать возвращения к жизни аттракционов в Центральном парке, сколько это будет стоить и кто оплатит расходы.
Как мы и предположили выше, решение проблемы с парком затягивается из-за многочисленных судов, которые длятся и по сей день. Аттракционы же появятся тогда, когда разработают и примут окончательную версию концепции развития Центрального парка Белгорода.
Что касается сумм, администрация Белгорода предварительно оценивает объём финансирования в 400 млн рублей. Сообщают, что деньги предоставят инвесторы. Но подрядчик, который займётся реконструкцией, пока неизвестен. Его выберут на торгах.
На вопрос ИА «Бел.Ру» о нынешних аттракционах, их состоянии и дальнейшей судьбе мэрия не ответила. Уточнили, что это относится к компетенции Ростехнадзора и собственника этих самых аттракционов.