Белгородская область бесплатно получила крымский санаторий «Бригантина»

Санаторий занимает большую территорию, почти 14 гектаров — 13,75 га. Здесь есть всё для комфортной жизни проживающих: спальные корпуса, столовая с пищеблоком, лечебный корпус, зал ЛФК, кинозал, школа, библиотека и бассейн с морской водой. Также в учреждении есть административный центр. По словам Вячеслава Гладкова, дети будут в восторге от отдыха в таком месте.