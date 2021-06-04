Белгородская область бесплатно получила крымский санаторий «Бригантина»

Posted 4 июня 2021, 10:15
Published 4 июня 2021, 10:15
Modified 1 декабря, 08:27
Updated 1 декабря, 08:27
Сегодня, 4 июня, глава Белгородской области Вячеслав Гладков подписал Меморандум о передаче санатория в Крыму «Бригантина». Официальное оформление произошло в Санкт-Петербурге.
Так, глава Республики Крым Сергей Аксёнов со своей стороны передал санаторий в пользование Белгородской области на безвозмездной основе. Расположен дом здоровья под Евпаторией в 60 метрах от Чёрного моря, на самом берегу, в посёлке Заозёрное.
Санаторно-курортное учреждение работает круглый год и рассчитано на приём 300 человек за смену. Теперь дети белгородцев смогут бесплатно ездить в Крым, отдыхать, развиваться и укреплять здоровье не только с помощью морского воздуха и климата, но и лечебной профилактики.
Санаторий занимает большую территорию, почти 14 гектаров — 13,75 га. Здесь есть всё для комфортной жизни проживающих: спальные корпуса, столовая с пищеблоком, лечебный корпус, зал ЛФК, кинозал, школа, библиотека и бассейн с морской водой. Также в учреждении есть административный центр. По словам Вячеслава Гладкова, дети будут в восторге от отдыха в таком месте.
Правда, санаторий требует серьёзного ремонта, но ничего — сделаем! Осталось урегулировать юридические вопросы и наладить механизм выдачи путёвок. Вячеслав Гладков
Отправить первую группу несовершеннолетних жителей Белгородской области в «Бригантину» планируют сразу после решения юридических нюансов.