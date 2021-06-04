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Posted 4 июня 2021, 10:15

Published 4 июня 2021, 10:15

Modified 1 декабря, 08:27

Updated 1 декабря, 08:27

Белгородская область бесплатно получила крымский санаторий «Бригантина»

4 июня 2021, 10:15
Сюжет
Губернатор
4 июня Вячеслав Гладков подписал Меморандум, согласно которому санаторий под Евпаторией станет собственностью Белгородчины. Об этом глава региона рассказал в своём телеграм-канале.

Сегодня, 4 июня, глава Белгородской области Вячеслав Гладков подписал Меморандум о передаче санатория в Крыму «Бригантина». Официальное оформление произошло в Санкт-Петербурге.

Так, глава Республики Крым Сергей Аксёнов со своей стороны передал санаторий в пользование Белгородской области на безвозмездной основе. Расположен дом здоровья под Евпаторией в 60 метрах от Чёрного моря, на самом берегу, в посёлке Заозёрное.

Санаторно-курортное учреждение работает круглый год и рассчитано на приём 300 человек за смену. Теперь дети белгородцев смогут бесплатно ездить в Крым, отдыхать, развиваться и укреплять здоровье не только с помощью морского воздуха и климата, но и лечебной профилактики.

Санаторий занимает большую территорию, почти 14 гектаров — 13,75 га. Здесь есть всё для комфортной жизни проживающих: спальные корпуса, столовая с пищеблоком, лечебный корпус, зал ЛФК, кинозал, школа, библиотека и бассейн с морской водой. Также в учреждении есть административный центр. По словам Вячеслава Гладкова, дети будут в восторге от отдыха в таком месте.

Правда, санаторий требует серьёзного ремонта, но ничего — сделаем! Осталось урегулировать юридические вопросы и наладить механизм выдачи путёвок. Вячеслав Гладков

Отправить первую группу несовершеннолетних жителей Белгородской области в «Бригантину» планируют сразу после решения юридических нюансов.

#Новости#Общество#Крым#Губернатор#Евпатория#Санаторий#Бригантина
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