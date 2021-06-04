26-летний белгородец отсылал интимные фото восьмилетней девочке

В мае 2021 года подозреваемый в социальной сети начал переписываться с десятилетней девочкой. Вошёл в доверие, узнал номер телефона и в мессенджере стал требовать прислать ему интимные фото. После он стал переписываться с восьмилетней подругой девочки, которой отправлял уже свои интимные фото.