26-летний белгородец отсылал интимные фото восьмилетней девочке

В мае 2021 года подозреваемый в социальной сети начал переписываться с десятилетней девочкой. Вошёл в доверие, узнал номер телефона и в мессенджере стал требовать прислать ему интимные фото. После он стал переписываться с восьмилетней подругой девочки, которой отправлял уже свои интимные фото.
Из-за своего возраста девочки находились в беспомощном состоянии и не могли понимать, что происходит. Переписку увидели родители и обратились в полицию.
Следственный комитет возбудил уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении не достигшего 14-летнего возраста лица по пункту «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса.
Мужчину задержали, ему предъявят обвинение в совершении особо тяжких преступлений. По статье задержанному грозит до 20 лет тюрьмы.