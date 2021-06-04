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26-летний белгородец отсылал интимные фото восьмилетней девочке

4 июня 2021, 14:19
Фото: Бел.Ру
Переписку заметили родители и написали заявление в полицию. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, рассказали в следственном комитете.

В мае 2021 года подозреваемый в социальной сети начал переписываться с десятилетней девочкой. Вошёл в доверие, узнал номер телефона и в мессенджере стал требовать прислать ему интимные фото. После он стал переписываться с восьмилетней подругой девочки, которой отправлял уже свои интимные фото.

Из-за своего возраста девочки находились в беспомощном состоянии и не могли понимать, что происходит. Переписку увидели родители и обратились в полицию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении не достигшего 14-летнего возраста лица по пункту «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса.

Мужчину задержали, ему предъявят обвинение в совершении особо тяжких преступлений. По статье задержанному грозит до 20 лет тюрьмы.

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