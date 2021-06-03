В белгородском УФСИН прокомментировали зарплату осуждённого в 224 тыс. рублей

Ранее СМИ со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний сообщили, что в Белгородской области осуждённый получил зарплату в 224 тыс. рублей. ИА «Бел.Ру» направило запрос в региональное управление ведомства с просьбой рассказать подробности.
Белгородское УФСИН ответило, что зарплата в 224 тыс. рублей — случай единичный. Осуждённый трудится на одном из предприятий региона, а большая сумма была начислена в качестве премии за ранее отработанные дни и за сверхурочную работу.
«Кроме того, сообщаем, что некоторые осуждённые к принудительным работам являются уникальными специалистами, соответственно, их заработная плата зависит от их квалификации», — уточнили в УФСИН.
Как сообщили на онлайн-платформе «Смотрим», тот самый белгородский осуждённый работает на сельхозпредприятии замначальника цеха.
В целом же средняя зарплата осуждённых к принудительным работам составляет около 14,5 тыс. рублей в месяц, следует из ответа УФСИН. В 2020–2021 гг. двое осуждённых получали более 50 тыс. рублей в месяц.
Всего в 2021 году суд приговорил 14 осуждённых к принудительным работам. Эта группа осуждённых проживает в УФИЦ — участке, функционирующем как исправительный центр. Трудятся они на предприятиях различных форм собственности.
В ведомстве добавили, что некоторые осуждённые «являются уникальными специалистами, соответственно, их заработная плата зависит от их квалификации».
В Белгородской области работают два исправительных центра — при ИК-4 в Алексеевке с лимитом наполнения 50 человек и в Яковлевском горокруге на 200 мест.
Глава регионального управления ФСИН Игорь Видашев ранее сообщил, что средняя зарплата осуждённых в Белгородской области составляет 8,5 тыс. рублей, что является одним из самых высоких показателей в России.