В белгородском УФСИН прокомментировали зарплату осуждённого в 224 тыс. рублей

Ведомство в ответе на запрос ИА «Бел.Ру» отметило, что зарплата в 224 тыс. рублей — единичный случай. Максимальная сумма, которую получали осуждённые к принудительным работам в 2020–2021 гг., — более 50 тыс. рублей в месяц. Средняя зарплата же намного меньше.

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