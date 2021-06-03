Страховой Дом ВСК обеспечит страховой защитой группу FESCO

«Начало сотрудничества с группой FESCO — знаковое событие для нас. ВСК обладает экспертизой и многолетним опытом в сфере защиты имущественных интересов владельцев грузов. Наша компания уже давно и эффективно работает с крупнейшими логистическими предприятиями. Мы профессионально готовы предложить новому партнеру широкую линейку вариантов страхового покрытия, исходя из специфики перевозок. Технологическая оснащенность и комплексные решения ВСК обеспечат надежной защитой и помогут сэкономить время и деньги при наступлении страхового события», — отметил председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.