Следком начал проверку после сюжета о 10-месячной белгородке на Первом канале

В новостном видеосюжете говорится о том, что в деструктивной семье растёт десятимесячная девочка. Мать младенца до этого лишили родительских прав в отношении восьми детей, а отец ребёнка инвалид. При этом мать отца, бабушка девочки, отзывается о нём как об опасном для окружающих человеке. Он агрессивен и сильно возбудим. Вот такая семья у десятимесячной девочки.