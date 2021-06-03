Следком начал проверку после сюжета о 10-месячной белгородке на Первом канале

В новостном видеосюжете говорится о том, что в деструктивной семье растёт десятимесячная девочка. Мать младенца до этого лишили родительских прав в отношении восьми детей, а отец ребёнка инвалид. При этом мать отца, бабушка девочки, отзывается о нём как об опасном для окружающих человеке. Он агрессивен и сильно возбудим. Вот такая семья у десятимесячной девочки.
Младенец находится по месту жительства отца-инвалида, но не зарегистрирован: бабушка отказывается прописывать свою внучку. Мать же девочки зарегистрирована в Брянской области. Пособия на ребёнка семья не получает. А соседи неблагополучной семьи говорят, что девочка очень часто кричит. Связывают это с нехваткой внимания со стороны родителей к ребёнку, с их вечным запоем.
На съёмки видеосюжета федеральный канал пригласил врача для осмотра малыша. По словам медика, девочка обезвожена и не добирает трёх килограммов до нормального веса.
Жительница Белгородской области, которая является крёстной матерью ребёнка, просит спасти девочку. Женщина пытается забрать крестницу из такой семьи к себе. Белгородские следователи устанавливают место жительства ребёнка, чтобы проверить достоверность информации — условия жизни и воспитания, состояние здоровья. Также в следкоме оценят с точки зрения закона поведение родителей девочки и действия сотрудников системы профилактики. По итогам проведения проверки примут процессуальное решение.