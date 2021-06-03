С начала года жители Белгородской области потеряли в огне имущества на 107 млн рублей

На территории Белгорода с начала 2021 года зарегистрировали 147 пожаров. Это на 2,8% больше, чем было за аналогичный период прошлого года. Однако спасатели отметили, что количество смертей и травм из-за огня стало меньше.
Так, в 2021 году в пожарах погибли два жителя областного центра, травмы получил один белгородец. Огонь уничтожил имущество на 35,5 млн рублей, что гораздо больше, чем было в прошлом году. За аналогичный период 2020 года белгородцы лишились ценностей на 19,5 млн рублей.
По области ситуация с пожарами обстоит несколько лучше. Так, с начала года погибли 33 человека (в 2020 году эта цифра составляла 39 человек или на 15,4% больше текущего показателя). Травмы получили ещё 14 человек (против 21 пострадавшего в 2020 году). А вот прямой материальный ущерб от огня эксперты оценивают в 107,1 млн рублей. Это на 13,1% больше, чем было в прошлом году (94,7 млн рублей).
Всего в регионе с начала года зарегистрировали 1034 пожара, из которых спасли 33 человека. В среднем на территории Белгородской области ежедневно происходит по семь пожаров, в каждом 31-м случае возгорания погибает один человек.