С начала года жители Белгородской области потеряли в огне имущества на 107 млн рублей

По области ситуация с пожарами обстоит несколько лучше. Так, с начала года погибли 33 человека (в 2020 году эта цифра составляла 39 человек или на 15,4% больше текущего показателя). Травмы получили ещё 14 человек (против 21 пострадавшего в 2020 году). А вот прямой материальный ущерб от огня эксперты оценивают в 107,1 млн рублей. Это на 13,1% больше, чем было в прошлом году (94,7 млн рублей).