Например, вы узнали о проекте после его оглашения и решили сдать купленную путёвку, чтобы приобрести её заново, но уже с компенсацией. Во-первых, не факт, что оздоровительное учреждение принимает участие в проекте, так как Ростуризм обозначил её как «добровольную». Во-вторых, вам предложат приобрести новое направление, но уже с субсидиями на другую смену или лагерь. В-третьих, с 15 июня на портале Госуслуг появится возможность подать заявление на возврат денежных средств. К обращению обязательно приложите квитанции. Вам вернётся 50% уплаченной от суммы.