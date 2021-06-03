О компенсациях в оздоровительных учреждениях сообщил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию 21 апреля. Глава государства предложил в этом году возвращать родителям половину стоимости путёвки при поездке школьников в лагерь. Главная задача — сделать детский отдых доступным и поддержать семьи после пандемии.
В России временная акция начала работать 25 мая и закончится 31 августа. Отметим, даже если ваш ребёнок вернётся с отдыха до 15 сентября, родители могут принять участие в программе возврата части денег.
Проект не предусматривает ограничений по возрастному признаку. Однако учреждения выдвигают требования по этому вопросу. В основном, направление получает ребёнок старше 6 лет и не достигший 18 лет. Что касается заявки на приобретение заветного направления, то её заполняет родитель или законный представитель.
Резко поднимать стоимость в ДОЛ никто не будет, так как все ценники уже давно обнародованы. Однако если у вас возникают сомнения в сумме за смену, то проверьте приказ, где прописаны утверждённые тарифы, или пожалуйтесь на недобросовестного продавца через официальный портал Ростуризма. Важно отметить, что организация не выплачивает компенсацию из своей прибыли. Родители получают кешбэк напрямую из государственного бюджета.
Для участия в программе кешбэка вам понадобится карта платёжной системы «Мир», потому что именно на неё вам вернут 50% от полной стоимости путёвки. На Visa, MasterCard, Maestro и карты с «двойными» системами платежа кешбэк вам никто не начислит. Поэтому, если у вас нет выбранной государством карты, но вы хотите с выгодой купить ребёнку «билеты в лето», то оформите её в банках-участниках программы лояльности.
Перед заполнением заявки положите на карту нужное количество денег и оплатите путёвку. Отметим, что сделать это можно только на сайтах партнёров, то есть лагеря, туроператора или агрегатора. При оплате наличными кешбэк не начислят.
Вам вернут половину суммы от поездки в стационарное учреждение в течение пяти дней после транзакции. Вы получите не более 20 тысяч рублей, сколько бы отдых ни стоил. Например, если «билеты в лето» оцениваются в 30 тысяч рублей, то 15 тысяч рублей вернутся вам на карту российской платёжной системы.
Получить кешбэк за каникулы в оздоровительном учреждении может любая семья. Однако нужно убедиться в том, что здравница внесена в реестр организаций и список лагерей с государственной компенсацией. Перечень размещён на сайте субсидирования поездок по России мирпутешествий.ру в разделе «Партнёры». Важно подчеркнуть, что проект распространяется на стационарные лагеря. То есть родители, чьи дети пойдут в дневные или школьные лагеря, кешбэк не получат.
Отметим, что вы можете приобрести с кешбэком любое количество смен для своего ребёнка. Это же касается семей, в которых есть несколько детей — компенсация за отдых в оздоровительном учреждении полагается за каждое чадо. Например, такими субсидиями могут воспользоваться многодетные семьи, где дети хотят отдохнуть в лагере.
Бывают моменты, когда ребёнка нужно забрать раньше, чем заканчивается смена. В этом случае вам вернут частичную стоимость и спишут «кусочек» кешбэка. Например, если поездка стоила 30 тысяч рублей, а организатор её пересчитал и вернул 10 тысяч рублей. В этот момент часть субсидий, а именно 5000, самостоятельно вернутся в государственную казну.
Субсидии можно получить даже при наличии льготы для детского отдыха. Например, если у вашей семьи есть социальный сертификат, то вы всё равно сможете вернуть часть денег за ДОЛ.
Если поездку в здравницу спонсирует городская администрация, то семья всё равно сможет получить половину суммы, которую оплатит самостоятельно. Условно, путёвка в лагерь стоит 30 тысяч рублей. Вы с мэрией заплатите одинаковую сумму — 15 тысяч рублей, однако если учреждение участвует в президентском проекте и вы оплатили услугу российской платёжной системой, то вам начислят кешбэк в размере 7,5 тысяч рублей.
По данным информационного каталога детских лагерей «Инкэмп.ру», здравницы Белгородской области не участвуют в программе каникулярного кешбэка. В регионе работает иная система помощи покупки «детского счастья».
Средние ценники в оздоровительных учреждениях Белгородской области зависят от количества дней отдыха. Так, загородные ДОЛ на 21 день обойдутся в среднем в 15 393 рублей с учётом страхового взноса.
Сэкономить на путёвке удастся работникам как бюджетной, так и внебюджетной сферы. Мамы и папы заплатят не более 20% от стоимости путёвки, а остальные 80% «выложит» работодатель и перечислят из казны местного бюджета.
Как сообщает департамент образования Белгородской области, в 2021 году более 300 тысяч российских семей получат кешбэк за каникулы в здравницах.
В 2021 году детские лагеря в Белгородской области будут работать при условии наполняемости отрядов из расчёта не более 75% допустимой проектной вместительности. По планам регионального правительства в 712 учреждениях отдохнут порядка 120 тысяч мальчишек и девчонок со всей области. Согласно нормам, персонал ДОЛ провакцинируют от коронавируса.
Что касается смен, то они будут тематическими. Так, в белгородской «Юности» организуют краеведческую смену, в «Сосновом бору» проведут православную смену, а в лагере имени Гагарина — лингвистическую смену «Хогвартс».
Так как программа была запущена 25 мая, многие родители уже приобрели заветные путёвки на летний отдых. Однако это не означает, что мамы и папы не смогут вернуть полцены за лагерь.
Например, вы узнали о проекте после его оглашения и решили сдать купленную путёвку, чтобы приобрести её заново, но уже с компенсацией. Во-первых, не факт, что оздоровительное учреждение принимает участие в проекте, так как Ростуризм обозначил её как «добровольную». Во-вторых, вам предложат приобрести новое направление, но уже с субсидиями на другую смену или лагерь. В-третьих, с 15 июня на портале Госуслуг появится возможность подать заявление на возврат денежных средств. К обращению обязательно приложите квитанции. Вам вернётся 50% уплаченной от суммы.
В случае, если с момента оплаты прошло больше пяти рабочих дней, но вам всё ещё не начислили возврат, то проверьте информацию в Личном кабинете платёжной системы или позвоните в службу поддержки.
Если вы передумали отправлять ребёнка в здравницу, то возврат денег произведут, как при обычной интернет-оплате — деньги спишут с карты покупателя.