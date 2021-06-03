Иностранцы из Белгородской области обманули жителей девяти регионов России

Жители села Можайское Новооскольского горокруга организовали в своём доме кол-центр и начали зарабатывать себе на жизнь путём мошенничества. Супружеская пара стала размещать в интернете на различных порталах объявления о продаже: цифровой техники, инструментов, запчастей, экипировки для мототранспорта и других товаров, которыми они на деле не обладали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Чтобы привлечь большее количество покупателей, белгородские мошенники цену ставили значительно ниже рыночной. И действительно — покупатели находились. Тогда супруги брали за несуществующий товар предоплату и исчезали вместе с деньгами покупателя. Чтобы обеспечить себе безопасность, мошенники меняли сим-карты, а деньги получали на электронные кошельки.
Но сотрудникам полиции при содействии Росгвардии всё-таки удалось найти преступников и задержать их в Новооскольском горокруге, где они проживали. Оказалось, что оба супруга — граждане одной из стран ближнего зарубежья. Пока узнали о 15 мошеннических продажах вымышленных товаров преступной парой. Они успели обмануть жителей Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Орловской, Курской, Воронежской, Саратовской, Томской и Ульяновской областей, а также проживающих в Краснодарском крае.
В доме у мошенников нашли два ноутбука, свыше ста сим-карт, 27 банковских карт и 11 телефонов. Всё это супруги использовали для своего подпольного бизнеса. Их обвиняют по ч. 1 и 2 ст. 159 УК РФ. Подозреваемых заключили под стражу. Сейчас правоохранители устанавливают их причастность к другой преступной деятельности.