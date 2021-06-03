Иностранцы из Белгородской области обманули жителей девяти регионов России

Но сотрудникам полиции при содействии Росгвардии всё-таки удалось найти преступников и задержать их в Новооскольском горокруге, где они проживали. Оказалось, что оба супруга — граждане одной из стран ближнего зарубежья. Пока узнали о 15 мошеннических продажах вымышленных товаров преступной парой. Они успели обмануть жителей Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Орловской, Курской, Воронежской, Саратовской, Томской и Ульяновской областей, а также проживающих в Краснодарском крае.