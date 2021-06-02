Вячеслав Гладков посетил новый двор в ЖК «Центр парк»

Ознакомившись с пространством двора, Вячеслав Гладков отметил в своём аккаунте «ВКонтакте», что «архитекторы и строители справились на отлично». Он предложил провести здесь мастер-класс для других застройщиков области, а также глав районов и показать двор ЖК «Центр парк» как один из образцовых. «В будущем, разрабатывая проекты благоустройства, мы должны стремиться к разнообразию, однако результат всегда должен радовать людей — всё должно быть сделано качественно и со вкусом», — резюмировал Вячеслав Гладков.