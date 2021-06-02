Вячеслав Гладков посетил новый двор в ЖК «Центр парк»

Новый двор — это продолжение второй очереди ЖК «Центр парк», одного из флагманских проектов специализированного застройщика «Трансюжстрой» в Белгороде. В основу концепции двора легла идея садов, а возможности пространства учитывают самые разные запросы жителей. Разработкой и реализацией концепции занималась команда белгородских архитекторов во главе с Алиной Горожанкиной.
Ознакомившись с пространством двора, Вячеслав Гладков отметил в своём аккаунте «ВКонтакте», что «архитекторы и строители справились на отлично». Он предложил провести здесь мастер-класс для других застройщиков области, а также глав районов и показать двор ЖК «Центр парк» как один из образцовых. «В будущем, разрабатывая проекты благоустройства, мы должны стремиться к разнообразию, однако результат всегда должен радовать людей — всё должно быть сделано качественно и со вкусом», — резюмировал Вячеслав Гладков.
Основное пространство для занятий и отдыха сконцентрировано в центральной части двора. Эта часть двора разделена на отдельные «микрокомнаты». Например, зона для отдыха и общения обустроена в перголе с навесом, где посажены вьюны. Уже через пару месяцев они создадут естественную защиту от солнца и непогоды. Это своего рода медитативная часть сада, место для созерцания красоты и спокойного отдыха.
Локальные зоны отдыха представлены отсевом, гравием, натуральным деревом и другими тактильными покрытиями.
Малышам уже полюбились здешние горки, качели и песочница, которые выполнены в экостиле из дерева и металла. А имитация памп-трека, покрытая резиновой крошкой природных оттенков, стала одной из любимых локаций для подростков.
Спортивная площадка — от производителя с мировым именем Kampan. Своеобразным арт-объектом выглядит теннисный стол, выполненный для этого двора по специальному заказу.
Создавая во дворе сад, безусловно, особое внимание уделили озеленению. На площади 4220 кв. м. здесь высадили 442 куста, 277 кустов лаванды, 18 мискантусов китайских, 179 пучков ковыля тонколистного, 93 куста шалфея дубравного, а так же почти 100 кв. м. разнотравья — овсяница сизая, шалфей, колосняк, просо прутьевидное, луговик дернистый.
Жители и управляющая компания легко смогут ухаживать за своим садом, потому что здесь предусмотрены все необходимые инженерные коммуникации и адаптивная система полива для растений.
Для удобства жителей здесь будут установлены дог-боксы, а ко Дню русского языка — 6 июня — во дворе откроется уличная библиотека с буккроссингом.
Сам дом № 35 по улице Попова уже введён в эксплуатацию. Жители начали заселяться в квартиры, которые сдаются сразу в чистовой отделке. В подъездах здесь установлена система «Умный дом» от «Ростелекома»: шлагбаум автоматически открывается при считывании госномеров автомобилей, видеодомофон управляется со смартфона, а показания счётчиков передаются в управляющую компанию автоматически.
Напомним, вчера стало известно, что ЖК «Центр парк» от «Трансюжстрой» вышел в финал 13-й федеральной премии Urban Awards 2021 в области нового строительства и территориального развития. Проект был признан одним из лучших в стране и претендует на победу в номинации «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса ЦФО».