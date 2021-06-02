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В лагерях Белгородской области проверят температуру

2 июня 2021, 09:22
Фото: сайт администрации Белгорода
Об этом сообщил в соцсетях врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

1 июня начали принимать первых посетителей белгородские детские лагеря. Дети заехали в пять муниципальных и 46 школьных загородных лагерей. Смена продлится три недели, после чего «первенцев» сменят другие посетители.

Но погода в области для начала лета суровая. Холодно, облачно и сыро. Поэтому глава региона Вячеслав Гладков поручил проверить в загородных лагерях температурный режим.

Также врио губернатора поделился радостью за белгородских студентов, которые записались в студенческие отряды. Всего поучаствовать в них решили полторы тысячи молодых людей, 800 из них — из Белгорода.

Ребята смогут реализовать себя в 12 направлениях, в том числе студотрядах проводников, строителей, спасателей, медиков, волонтёров и экологов. Желаю ребятам отлично отдохнуть и потрудиться! Вячеслав Гладков

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#Новости#Температура#Летние лагеря#Губернатор#Общество
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