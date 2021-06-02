В лагерях Белгородской области проверят температуру

1 июня начали принимать первых посетителей белгородские детские лагеря. Дети заехали в пять муниципальных и 46 школьных загородных лагерей. Смена продлится три недели, после чего «первенцев» сменят другие посетители.
Но погода в области для начала лета суровая. Холодно, облачно и сыро. Поэтому глава региона Вячеслав Гладков поручил проверить в загородных лагерях температурный режим.
Также врио губернатора поделился радостью за белгородских студентов, которые записались в студенческие отряды. Всего поучаствовать в них решили полторы тысячи молодых людей, 800 из них — из Белгорода.
Ребята смогут реализовать себя в 12 направлениях, в том числе студотрядах проводников, строителей, спасателей, медиков, волонтёров и экологов. Желаю ребятам отлично отдохнуть и потрудиться! Вячеслав Гладков