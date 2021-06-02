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В Белгородской области создали Общественный совет по бездомным животным

2 июня 2021, 07:08
Фото: ИА «Бел.Ру»
Возглавил его врио губернатора Вячеслав Гладков. Одной из задач нового совета обозначили формирование гуманного и дружелюбного отношения белгородцев к животным. Заседания по важнейшим вопросам планируют проводить не реже одного раза в квартал, говорится в распоряжении.

В регионе появился Общественный совет при губернаторе по вопросам обращения с животными без владельцев. Соответствующий документ выпустили 31 мая.

Председателем Общественного совета стал Вячеслав Гладков. Его заместители — начальник департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Юлия Щедрина, руководитель Группы помощи бездомным животным «СПЕРАНЦА» Яна Стецюк и исполнительный директор Центра помощи бездомным животным «Пойдём домой!» Ольга Ургант. Секретарём назначили начальника управления ветеринарии — главного государственного ветврача региона Данилу Карайченцева.

В совет вошли ещё 23 человека. Среди них — председатель общего собрания учредителей Центра помощи бездомным животным «Пойдём домой!» Фатима Денисова, директор Центра содержания и защиты животных «Добрый дом» Вера Коваленко, начальник пансионата по отлову и временному содержанию безнадзорных животных Белгорода Нина Лобанова, директор Центра содержания и защиты бездомных животных «Лучик надежды» Наталья Пчёлкина, председатель регионального общества защиты животных «Преданность» Галина Стебловская, председатель реготделения «Альянс защиты животных» Ирина Чуева.

В документе указано, что общественный совет — постоянно действующий консультативно-совещательный орган. Создали его с целью решения вопросов, связанных с обращением с бездомными животными, а одной из задач указали формирование ответственного, гуманного и дружелюбного отношения населения к четвероногим. Заседания совета планируют проводить не реже одного раза в квартал.

О создании нового совещательного органа Вячеслав Гладков говорил ещё в конце апреля, во время встречи с общественниками и зооволонтёрами. Тогда же врио губернатора предложил перенимать опыт в вопросе обращения с бездомными животными у Нижнего Новгорода: именно там действует одна из самых успешных российских программ.

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