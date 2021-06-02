В Белгородской области создали Общественный совет по бездомным животным

О создании нового совещательного органа Вячеслав Гладков говорил ещё в конце апреля, во время встречи с общественниками и зооволонтёрами. Тогда же врио губернатора предложил перенимать опыт в вопросе обращения с бездомными животными у Нижнего Новгорода: именно там действует одна из самых успешных российских программ.