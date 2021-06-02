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С начала 2021 года в Белгородской области подожгли 18 машин

2 июня 2021, 14:14
Фото: пресс-служба МЧС по Белгородской области
Об этом сообщили в МЧС России по Белгородской области. Всего сгорели за этот период 70 автомобилей.

За пять месяцев, с 1 января по 31 мая 2021 года, в Белгородской области сгорели 70 машин. Из них 18 — в результате поджога. Столько же автомобилей пропали в пожаре из-за неисправности электрооборудования.

Ещё больше огонь забрал транспортных средств из-за неисправности систем механизмов и узлов. Семь пожаров в машинах случилось, согласно МЧС, по другим причинам.

Спасатели рекомендуют белгородцам парковаться в охраняемых местах, соблюдать все правила безопасности и регулярно проверять состояние своего автомобиля у надёжных мастеров. Это может спасти вам машину, а может — и жизнь.

Если же пожар случился, звоните по номерам 101 или 112.

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#Новости#Пожары#Поджоги#Машины#Происшествия
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