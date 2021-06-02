РЭО оценит деятельность регоператоров через «Зеленый рейтинг»

Критериями оценки вывозящих компаний и местных властей станет просветительская работа с населением, работа с активистами, качество услуг по вывозу мусора. Компании также оценят по объему инвестирования в инфраструктуру, количеству клиентов, их удовлетворенности и собираемости платежей.