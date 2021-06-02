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РЭО оценит деятельность регоператоров через «Зеленый рейтинг»

2 июня 2021, 16:36
Фото: pixabay.com
Российский экологический оператор (РЭО) создает «Зеленый рейтинг» для оценки деятельности регоператоров и муниципалитетов в сфере обращения с отходами. Об этом стало известно на Петербургском международном экономическом форуме.

Как пишет newsnn.ru, глава ППК РЭО Денис Буцаев заявил, что компания располагает большим объемом данных о состоянии отрасли обращения с ТКО.

«Появилась идея создать методологию, с помощью которой эти данные бы в автоматическом режиме сводились в единый индекс», — рассказал он.

Критериями оценки вывозящих компаний и местных властей станет просветительская работа с населением, работа с активистами, качество услуг по вывозу мусора. Компании также оценят по объему инвестирования в инфраструктуру, количеству клиентов, их удовлетворенности и собираемости платежей.

Специалисты Роскачества помогают сделать методологию понятной для потребителей. Рейтинги будут обновлять каждые три месяца, полгода и раз в год.

Также Денис Буцаев анонсировал “Зеленый конкурс”. В нем общественные организации и физические лица смогут представить свой экологический проект. Проголосовать за понравившийся проект сможет любой желающий на сайте конкурса. После дополнительной экспертной оценки жюри определит победителей. Они станут лицами просветительской кампании.

Участвовать в конкурсе можно до 1 августа текущего года. Победителей объявят в ноябре.

#Новости#Общество
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