Из-за сильного дождя в Белгородской области подтопило два дома

30 мая в нескольких районах и горокругах Белгородской области прошёл сильный дождь. Осадки не обошли стороной и Новооскольский горокруг.
В селе Яковлевка подтопило два дома. В одном из них живёт семья из трёх человек. Другой используется только во время дачного сезона.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, они оперативно откачали воду. Как сообщил глава горокруга Андрей Гриднев, домовладения должны были очистить от грязи, а пострадавшей семье обещали помочь продуктами и предметами обихода.
Напомним, что из-за сильного дождя 30 мая в Шебекино размыло новую набережную, которую открыли в ноябре прошлого года.
В Бирюче в тот же день сильный ветер повалил дерево на дом и сорвал крышу на одной из построек. Кадрами очевидцы поделились в группе «ЧП Белгородская область» во «ВКонтакте».