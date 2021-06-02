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Итоги дня в Белгороде: новые BMW, история с борсеткой и возможный уход Клоповской

2 июня 2021, 16:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
Чиновники регионального правительства отчитались о доходах, движимом и недвижимом имуществе за 2020 год, находящийся в отпуске полицейский потерял борсетку с документами и травматическим пистолетом, а с депутата горсовета Екатерины Клоповской могут досрочно снять полномочия.

BMW себе и жене

Константин Полежаев, как и другие чиновники областного правительства, отчитался о доходах, движимом и недвижимом имуществе за минувший год. Известно, что замгубернатора получил 5,4 млн рублей дохода.

Интереснее то, что у чиновника появился BMW 320d Drive 2020 года выпуска. Цена базовой комплектации превышает 3 млн рублей. Ранее, если верить декларации за 2019 год, в собственности главы департамента был Range Rover Sport 2014 года выпуска.

Новый автомобиль появился и у жены Константина Полежаева — BMW Х3 хDrive 20d, год выпуска тоже 2020. Известно, что иномарку купили на средства, в том числе вырученные от продажи недвижимости и другой машины.

Глава департамента ЖКХ и его супруга купили себе по новому BMW
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Полицейский без пистолета

Сотрудник правоохранительных органов потерял борсетку, в которой были служебные документы и личный травматический пистолет. Мужчина мог оставить сумку на крыше машины, пока садился в автомобиль. Произошла эта история 31 мая.

Известно, что мужчина находился в это время в отпуске. Полицейский не был пьян.

Его вещи ищут коллеги. В региональном управлении МВД проводят проверку.

В Белгороде полицейский потерял борсетку с документами и травматическим пистолетом
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-1 депутат?

С депутата по одномандатному избирательному округу № 4 Екатерины Клоповской могут досрочно снять полномочия. Соответствующие документы уже поступили в горсовет Белгорода.

Ранее управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений провело проверку в отношении депутата. По словам Клоповской, кто именно инициировал эту проверку, не объявлялось. Известно, что за 2019 год, согласно декларации, депутат заработала 255,3 тыс. рублей.

Сама Клоповская заявила, что с документами пока не ознакомилась. Вопрос о том, снимут ли с неё полномочия досрочно, рассмотрят на сессии горсовета.

С депутата горсовета Белгорода Екатерины Клоповской могут досрочно снять полномочия
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