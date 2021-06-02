Итоги дня в Белгороде: новые BMW, история с борсеткой и возможный уход Клоповской

Константин Полежаев, как и другие чиновники областного правительства, отчитался о доходах, движимом и недвижимом имуществе за минувший год. Известно, что замгубернатора получил 5,4 млн рублей дохода.
Интереснее то, что у чиновника появился BMW 320d Drive 2020 года выпуска. Цена базовой комплектации превышает 3 млн рублей. Ранее, если верить декларации за 2019 год, в собственности главы департамента был Range Rover Sport 2014 года выпуска.
Новый автомобиль появился и у жены Константина Полежаева — BMW Х3 хDrive 20d, год выпуска тоже 2020. Известно, что иномарку купили на средства, в том числе вырученные от продажи недвижимости и другой машины.
Сотрудник правоохранительных органов потерял борсетку, в которой были служебные документы и личный травматический пистолет. Мужчина мог оставить сумку на крыше машины, пока садился в автомобиль. Произошла эта история 31 мая.
Известно, что мужчина находился в это время в отпуске. Полицейский не был пьян.
Его вещи ищут коллеги. В региональном управлении МВД проводят проверку.
С депутата по одномандатному избирательному округу № 4 Екатерины Клоповской могут досрочно снять полномочия. Соответствующие документы уже поступили в горсовет Белгорода.
Ранее управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений провело проверку в отношении депутата. По словам Клоповской, кто именно инициировал эту проверку, не объявлялось. Известно, что за 2019 год, согласно декларации, депутат заработала 255,3 тыс. рублей.
Сама Клоповская заявила, что с документами пока не ознакомилась. Вопрос о том, снимут ли с неё полномочия досрочно, рассмотрят на сессии горсовета.