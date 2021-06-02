Чусовитина считает, что Россия поборется за золото в командном зачете

— Смотрела чемпионат Европы с огромным удовольствием: все-таки все очень долго не выступали. И знаете, что я вам скажу: сборная России запросто сможет побороться в Токио с США за первое место в командном зачете, — приводит слова узбекистанской спортсменки «Советский спорт», ссылаясь на RT.