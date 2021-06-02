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Чусовитина считает, что Россия поборется за золото в командном зачете

2 июня 2021, 09:43
Фото: pxhere.com
Игры начнутся 23 июля в Токио, а завершатся 8 августа.

45-летняя гимнастка Оксана Чусовитина оценила шансы России на победу в командном зачете на предстоящей Олимпиаде.

— Смотрела чемпионат Европы с огромным удовольствием: все-таки все очень долго не выступали. И знаете, что я вам скажу: сборная России запросто сможет побороться в Токио с США за первое место в командном зачете, — приводит слова узбекистанской спортсменки «Советский спорт», ссылаясь на RT.

Добавим, что Чусовитина также планирует принять участие в соревнованиях. Для нее игры станут восьмыми.

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