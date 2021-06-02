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Белгородцы пожаловались на воду из кранов с запахом йода и канализации

2 июня 2021, 07:27
Фото: Бел.Ру
О проблеме сообщила депутат Екатерина Долгова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По её словам, жители посёлка Разумное несколько дней ждали, что ситуация наладится.
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ЖКХ

Жители микрорайонов Разумное-22 и Разумное-71 массово жалуются на ужасное качество водопроводной воды. Вот уже четыре дня из крана течёт жидкость со стойким запахом медикаментов, йода и канализации. Об этом сообщила депутат Екатерина Долгова, к которой люди обратились за помощью.

По её словам, местные жители пожаловались не сразу, как появился странный запах. Четыре дня они ждали, что проблема самоустранится, но ситуация только ухудшается, а количество домов с дурнопахнущей водой увеличивается.

Екатерина Долгова обратилась в Роспотребнадзор и к директору ГУП «Белоблводоканал» Сергею Тараканову. Долгова опасается, что вода может быть опасна и непригодна для употребления, поэтому потребовала провести проверку качества.

Напомним, что Белоблводоканал уже не первый год не выполняет план намеченных на определённый период времени работ. При этом на предприятии регулярно сообщают о том, что износ труб очень высокий, а на ремонт требуются колоссальные суммы.

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