Белгородцам на электромобилях могут разрешить бесплатную парковку

Такое предложение поступило от мэра города Юрия Галдуна. Галдун представит свою идею депутатам на июньской сессии горсовета. Аргументировал глава Белгорода необходимость бесплатной парковки для владельцев электромобилей поддержкой экологии.
Возможность экономить на парковке привлечёт белгородцев к экологичному транспорту. Предложение Юрия Галдуна находится на рассмотрении.
Если идею мэра поддержат, оставлять свой экологически чистый транспорт бесплатно можно будет с начала следующего месяца — с 1 июля.