ЖК «Центр парк» от «Трансюжстрой» вышел в финал престижной премии Urban Awards

На конкурс Urban Awards 2021 было заявлено больше 200 проектов от 115 застройщиков из 34 регионов России. При этом ЖК «Центр парк» от «Трансюжстрой» стал единственным девелоперским проектом из Белгородской области, который прошёл в финал престижного конкурса.