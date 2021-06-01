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Posted 1 июня 2021, 07:02

Published 1 июня 2021, 07:02

Modified 18 сентября 2022, 11:52

Updated 18 сентября 2022, 11:52

ЖК «Центр парк» от «Трансюжстрой» вышел в финал престижной премии Urban Awards

1 июня 2021, 07:02
Жилой комплекс «Центр парк» от «Трансюжстрой» вышел в финал 13-й федеральной премии Urban Awards 2021 в области нового строительства и территориального развития.

Проект был признан одним из лучших в стране и претендует на победу в номинации «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса ЦФО».

На конкурс Urban Awards 2021 было заявлено больше 200 проектов от 115 застройщиков из 34 регионов России. При этом ЖК «Центр парк» от «Трансюжстрой» стал единственным девелоперским проектом из Белгородской области, который прошёл в финал престижного конкурса.

В числе главных преимуществ, которые члены жюри отмечают в ЖК «Центр парк», – это продуманная современная архитектура и комплексный подход к благоустройству территории. К слову, торжественное открытие двора 9-10 позиции ЖК «Центр парк» состоится сегодня.

Жителям представят новое локальное общественное пространство, где продумано все до мелочей – современные детская и спортивная площадка от ведущего мирового производителя оборудования, уникальная концепция озеленения, уютные зоны тихого отдыха с уличной библиотекой.

3 июня состоится финальная защита проектов перед экспертным жюри, а победителей премии Urban Awards 2021 объявят 24 июня в Санкт-Петербурге.

#Новости#Город#Трансюжстрой
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