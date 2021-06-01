В Подмосковье семье выдали из больницы на похороны чужого дедушку

Сам дедушка не может посетить суд, чтобы вернуть себе по документам «жизнь». В больнице также это никому не нужно. Родственники пытаются решить вопрос с помощью прокуратуры, которая пошла им навстречу, но тоже встречается с трудностями. Семья Григория Васильева хочет предоставить ему должное лечение в нормальной реанимации, чтобы восстановить после инсульта, но не может перевезти дедушку в другую больницу, пока тот числится мёртвым. А от Солнечногорской областной больницы родственники уже не ждут ничего.