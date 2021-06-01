В Подмосковье семье выдали из больницы на похороны чужого дедушку

Ужасная история произошла в Солнечногорском районе Московской области. Ею поделилась внучка «ожившего» дедушки Варвара Корчашкина.
79-летний Григорий Васильев попал в Солнечногорскую областную больницу с инсультом. Врачи из-за неблагоприятной эпидобстановки долгое время решали, куда же положить москвича. Сначала мужчина находился в реанимации, но уже через день его перевели в отделение интенсивной терапии для больных с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК).
Там Григория Васильева положили рядом с мужчиной примерно такого же возраста, тоже с инсультом — оба почти не говорили и плохо слышали.
Навещать Григория было нельзя из-за коронавируса. Практически через неделю, 17 мая, родственникам Григория Васильева позвонили с новостью, что он умер ещё вечером прошлого дня — 16 мая. Вещи покойного забрать не вышло — их не нашли в Солнечногорской областной больнице. Опознать родственника тоже не дали — коронавирус.
17 мая родственники Григория Васильева получили документы, констатирующие смерть дедушки. Тело пообещали выдать 19 мая. Зять и внук приехали забрать покойного. Тогда же они заявили врачам, что это не Григорий Васильев. Но патологоанатом стал их убеждать, что люди после смерти меняются, а на их дедушку ещё сильно повлияли инсульт и трепанация черепа.
Родственникам пришлось согласиться и забрать тело. Остальные также не признали в покойном своего родственника, во время похорон друзья и близкие семьи очень удивились. Но о том, что врачи могут перепутать людей, выдать другого человека — никто не мог и подумать.
21 мая Варваре Корчашкиной позвонила мать и попросила сесть. Она рассказала про звонок из больницы, всю путаницу. Про то, что дедушка Варвары, Григорий Васильев, жив.
Его перепутали с другим больным. И когда сосед по палате Григория Васильева умер — констатировали смерть, по ошибке, самого Григория.
Как объяснили в больнице, санитарка поменяла больных местами, но не сообщила об этом на вахте. А на следующий день на койко-месте, которое числилось за Григорием, умер второй пациент.
Узнали в больнице о своей ошибке случайно. Когда собрались выписывать второго дедушку, который на самом деле был Григорием Васильевым, родственники погибшего под именем Григория также не признали в нём родственника. Вторая семья смогла добиться разъяснений. Сотрудники больницы начали разбираться в случившемся — и всё поняли. Они перепутали людей и похоронили человека под именем живого.
Но на этом проблемы родственников «воскресшего» дедушки с инсультом не закончились. В Солнечногорской областной больнице начались сплошная бюрократия и попытки прикрыть себе тыл. С документами и «возвращением к миру живых» Григорию Васильеву в больнице никто не помог. Решить родственникам, что делать на семейном захоронении с чужим мужчиной, — тоже.
Сам дедушка не может посетить суд, чтобы вернуть себе по документам «жизнь». В больнице также это никому не нужно. Родственники пытаются решить вопрос с помощью прокуратуры, которая пошла им навстречу, но тоже встречается с трудностями. Семья Григория Васильева хочет предоставить ему должное лечение в нормальной реанимации, чтобы восстановить после инсульта, но не может перевезти дедушку в другую больницу, пока тот числится мёртвым. А от Солнечногорской областной больницы родственники уже не ждут ничего.