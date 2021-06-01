В Белгородской области построили детский сад за 125 млн рублей

Новый детский сад «Капелька» построили в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет». В дошкольном учреждении смогут поместиться 180 детей — в девяти групповых ячейках. Для каждой из групп предусмотрели свою современную игровую площадку на улице — их тоже девять.