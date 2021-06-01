В Белгородской области медиков будут готовить с детского сада

Белгородская область обзаведётся чётким планом подготовки медиков, в котором будут учтены данные не только о количестве имеющихся в регионе врачей, но и анализ трудоустройства кадров, а также прогноз прироста специалистов. Врио губернатора региона Вячеслав Гладков отметил, что программы знакомства с миром медицины уже созданы в детских садах области, так что дети начинают получать самые базовые знания задолго до поступления в вуз.
Десятилетний план подготовки медицинских кадров поможет получать точные данные о состоянии сферы здравоохранения в регионе. При помощи собранных данных можно будет оценить эффективность образовательной программы и понять, сколько школьников в итоге действительно свяжут свою карьеру с медициной. Программа будет рассчитана на все медицинские учреждения региона, в том числе и коммерческие.
В данный момент в Белгородской области действует 15 медицинских классов, в которых обучаются 278 детей. Привлекательность медицинских специальностей планируют повышать при помощи поддержки от государства: подбором жилья и созданием комфортных для жизни условий.