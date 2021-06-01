В Белгородской области медиков будут готовить с детского сада

Белгородская область обзаведётся чётким планом подготовки медиков, в котором будут учтены данные не только о количестве имеющихся в регионе врачей, но и анализ трудоустройства кадров, а также прогноз прироста специалистов. Врио губернатора региона Вячеслав Гладков отметил, что программы знакомства с миром медицины уже созданы в детских садах области, так что дети начинают получать самые базовые знания задолго до поступления в вуз.