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В Белгородской области медиков будут готовить с детского сада

1 июня 2021, 07:34
Фото: Бел.Ру
Врио губернатора региона Вячеслав Гладков поручил составить десятилетнюю программу подготовки медицинских кадров. Это поможет формировать у детей представление о профессии и делать осознанный выбор при поступлении в вуз.

Белгородская область обзаведётся чётким планом подготовки медиков, в котором будут учтены данные не только о количестве имеющихся в регионе врачей, но и анализ трудоустройства кадров, а также прогноз прироста специалистов. Врио губернатора региона Вячеслав Гладков отметил, что программы знакомства с миром медицины уже созданы в детских садах области, так что дети начинают получать самые базовые знания задолго до поступления в вуз.

Десятилетний план подготовки медицинских кадров поможет получать точные данные о состоянии сферы здравоохранения в регионе. При помощи собранных данных можно будет оценить эффективность образовательной программы и понять, сколько школьников в итоге действительно свяжут свою карьеру с медициной. Программа будет рассчитана на все медицинские учреждения региона, в том числе и коммерческие.

В данный момент в Белгородской области действует 15 медицинских классов, в которых обучаются 278 детей. Привлекательность медицинских специальностей планируют повышать при помощи поддержки от государства: подбором жилья и созданием комфортных для жизни условий.

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