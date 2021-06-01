Совет отцов Белгородской области организовал инклюзивный кулинарный мастер-класс

Самый «вкусный» мастер-класс по приготовлению шоколадного фондана с фисташковым мороженым прошёл в преддверии Международного дня защиты детей и в честь второй годовщины создания Совета отцов. Участие в нём приняли уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области Галина Пятых, директор Белгородской государственной филармонии, член Общественной палаты Белгородской области, заместитель председателя общественного Совета партийного проекта партии «Единая Россия» «Крепкая Семья» Светлана Боруха, подопечные общественной организации помощи детям с синдромом Дауна «Солнце в руках» и ребята нормативного развития вместе со своими родителями.
«Замечательное мероприятие! Желаю нашим детям получить массу эмоций сегодня, приготовить вкусное блюдо и насладиться им. Уважаемые взрослые, берегите своих детей. Дети — это самое лучшее и дорогое, что есть у нас. Спасибо огромное организаторам — Совету отцов Белгородской области! Спасибо благотворителям, которые помогли провести это прекрасное мероприятие. Всем удачи! Я с вами!» — поприветствовала участников праздника Галина Анатольевна и присоединилась к своему внуку Саше, который сегодня тоже выступил в роли юного повара.
Светлана Юрьевна пожелала ребятам увлекательного приготовления десерта, а всем взрослым — как можно чаще оставаться детьми. И пригласила всех участников мастер-класса в Ботанический сад НИУ «БелГУ» на концерт артистов филармонии.
У нас есть отличные детские программы. Мы вас всех ждём! Поиграем, послушаем музыку, подышим свежим воздухом, погуляем. Там есть отличный электрокар, на котором можно весело прокатиться по всей территории Ботанического сада.Светлана Боруха
Помощь в организации и проведении инклюзивного праздника для детей и их семей оказала благотворитель Юлия Алексеева. Вместе со своим племянником Сашей она тоже приняла участие в мастер-классе.
«Я очень рада, что мы смогли встретиться все вместе в преддверии замечательного праздника — Международного дня защиты детей. Наши детки — это самое дорогое, что может быть в жизни. Давайте их хранить, оберегать, заботиться о них, и тогда они вырастут замечательными людьми, добрыми, отзывчивыми, открытыми. Я надеюсь, что все мы отлично проведём сегодняшний день и создадим кулинарные шедевры под руководством шеф-повара Алексея», — поделилась Юлия Николаевна.
Перед мастер-классом дети поиграли вместе с аниматорами, попрыгали через «дракона», потанцевали и зарядились положительными эмоциями.
Наступило время приготовления десерта. Всем юным поварам выдали белоснежные колпаки и фартуки. Шеф-повар ресторана «Вояж» Алексей Ярцев объявил собравшимся, что сегодня предстоит приготовить шоколадный фондан с вкуснейшим фисташковым мороженым. На рабочем месте юных поваров ждали все необходимые ингредиенты: шоколад, масло, мука, апельсиновый сок, яйца, сахарная пудра. Ребята вместе со своими папами и мамами дружно приступили к делу.
Так, буквально за 20 минут формочки были заполнены ароматным шоколадно-апельсиновым тестом. Осталось только отправить их в печь и сервировать блюдо.
На вопрос ведущего — будут ли ребята теперь готовить этот десерт для своих родителей, все дружно ответили: «Да!».
Шоколадный фондан у каждого получился очень вкусным, а фисташковое мороженое отлично дополняло вкус!
В завершение мастер-класса всем детям вручили сертификаты «Лучший кондитер» и сладкие подарки от организаторов, а родителям — благодарности за участие в мероприятии от Совета отцов и уполномоченного по правам ребёнка в Белгородской области.