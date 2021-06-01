Совет отцов Белгородской области организовал инклюзивный кулинарный мастер-класс

«Я очень рада, что мы смогли встретиться все вместе в преддверии замечательного праздника — Международного дня защиты детей. Наши детки — это самое дорогое, что может быть в жизни. Давайте их хранить, оберегать, заботиться о них, и тогда они вырастут замечательными людьми, добрыми, отзывчивыми, открытыми. Я надеюсь, что все мы отлично проведём сегодняшний день и создадим кулинарные шедевры под руководством шеф-повара Алексея», — поделилась Юлия Николаевна.