Приняты поправки ЕР о бесплатном доведении газа до участков

«Закон, предусматривающий бесплатное подключение участков к газораспределительным сетям, чрезвычайно востребован. В регионе развито индивидуальное жилищное строительство, проведение коммуникаций — отдельная и большая статья расходов. Депутаты областной думы также плотно занимаются «газовым вопросом». Формирование тарифа на техническое обслуживание, качество работ по проверке оборудования — горячая тема для жителей Белгородской области. Вопросами, связанными с ценообразованием в этой сфере, вместе с коллегами по фракции занимаемся ещё с ноября. Есть первые результаты: в мае этого года региональное управление ФАС России признало факт нарушения антимонопольного законодательства АО «Газпром газораспределение Белгород», — рассказала Любовь Киреева, депутат фракции «Единой России», член комитета областной думы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.