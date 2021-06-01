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Приняты поправки ЕР о бесплатном доведении газа до участков

1 июня 2021, 15:25
Фото: er.ru
В Госдуме РФ приняли закон о бесплатном подключении к газу всех жителей страны. Ранее члены партии «Единая Россия» предложили механизм, благодаря которому можно будет сделать это за счет «Газпрома», а не населения.

«Президент России Владимир Путин поставил задачу, что газ следует подводить на бесплатной основе и люди не должны за это платить», — отметил глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.

Как пишет Nashgorod, партия предложила сократить сроки подключения пользователей, а также организовать все по принципу одного окна. Так, жители смогут получать услугу через МФЦ или газового оператора, а не собирать бумаги для подачи их в разные инстанции. В «Газпроме» выступили за предложение «Единой России».

В Совфеде в ближайшем будущем рассмотрят инициативу руководителя партии Дмитрия Медведева и о закреплении на официальном уровне статусов «региональный оператор газификации» и «единый оператор газификации».

Как рассказал замсекретаря генсовета партии Дмитрий Кобылкин, операторы будут в партнерстве с региональными властями расширять территорию газификации в стране и осуществлять подключение пользователей.

По словам одного из победителей предварительного голосования ЕР Владимира Самокиша, в партии были разработаны поправки, благодаря которым решится проблема газификации в регионах, где бюджетных средств на это не хватает.

«Занимающиеся вопросами газификации муниципалитеты иногда физически не имеют ресурсов для подключения всех улиц подряд в оперативные сроки. Сейчас появилась надежда, что газ придет в дома», — сказал Самокиш.

Как сообщает сайт «Единой России», подключать пользователей будут в два этапа, мероприятия завершатся к 2030 году. К 2023 году, по поручению российского лидера, к газу на бесплатной основе подключат все территории с наличием техусловий для этого. В апреле, после посещения Тверской области, с таким предложением к российскому лидеру обратился Дмитрий Кобылкин.

«Закон, предусматривающий бесплатное подключение участков к газораспределительным сетям, чрезвычайно востребован. В регионе развито индивидуальное жилищное строительство, проведение коммуникаций — отдельная и большая статья расходов. Депутаты областной думы также плотно занимаются «газовым вопросом». Формирование тарифа на техническое обслуживание, качество работ по проверке оборудования — горячая тема для жителей Белгородской области. Вопросами, связанными с ценообразованием в этой сфере, вместе с коллегами по фракции занимаемся ещё с ноября. Есть первые результаты: в мае этого года региональное управление ФАС России признало факт нарушения антимонопольного законодательства АО «Газпром газораспределение Белгород», — рассказала Любовь Киреева, депутат фракции «Единой России», член комитета областной думы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.

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