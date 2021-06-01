Приняты поправки ЕР о бесплатном доведении газа до участков

«Президент России Владимир Путин поставил задачу, что газ следует подводить на бесплатной основе и люди не должны за это платить», — отметил глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
Как пишет Nashgorod, партия предложила сократить сроки подключения пользователей, а также организовать все по принципу одного окна. Так, жители смогут получать услугу через МФЦ или газового оператора, а не собирать бумаги для подачи их в разные инстанции. В «Газпроме» выступили за предложение «Единой России».
В Совфеде в ближайшем будущем рассмотрят инициативу руководителя партии Дмитрия Медведева и о закреплении на официальном уровне статусов «региональный оператор газификации» и «единый оператор газификации».
Как рассказал замсекретаря генсовета партии Дмитрий Кобылкин, операторы будут в партнерстве с региональными властями расширять территорию газификации в стране и осуществлять подключение пользователей.
По словам одного из победителей предварительного голосования ЕР Владимира Самокиша, в партии были разработаны поправки, благодаря которым решится проблема газификации в регионах, где бюджетных средств на это не хватает.
«Занимающиеся вопросами газификации муниципалитеты иногда физически не имеют ресурсов для подключения всех улиц подряд в оперативные сроки. Сейчас появилась надежда, что газ придет в дома», — сказал Самокиш.
Как сообщает сайт «Единой России», подключать пользователей будут в два этапа, мероприятия завершатся к 2030 году. К 2023 году, по поручению российского лидера, к газу на бесплатной основе подключат все территории с наличием техусловий для этого. В апреле, после посещения Тверской области, с таким предложением к российскому лидеру обратился Дмитрий Кобылкин.
«Закон, предусматривающий бесплатное подключение участков к газораспределительным сетям, чрезвычайно востребован. В регионе развито индивидуальное жилищное строительство, проведение коммуникаций — отдельная и большая статья расходов. Депутаты областной думы также плотно занимаются «газовым вопросом». Формирование тарифа на техническое обслуживание, качество работ по проверке оборудования — горячая тема для жителей Белгородской области. Вопросами, связанными с ценообразованием в этой сфере, вместе с коллегами по фракции занимаемся ещё с ноября. Есть первые результаты: в мае этого года региональное управление ФАС России признало факт нарушения антимонопольного законодательства АО «Газпром газораспределение Белгород», — рассказала Любовь Киреева, депутат фракции «Единой России», член комитета областной думы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.