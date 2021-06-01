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На квасе или кефире: какая окрошка идеальная?
1 июня 2021, 05:30
Фото: Бел.Ру
Традиционный для российского лета холодный суп в каждой семье готовят по-своему. Редакция «Бел.Ру» решила выяснить, какой рецепт наиболее популярен на территории Белгородской области.
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На квасе или кефире: какая окрошка идеальная?
Окрошку каждый готовит по-своему. В этом блюде есть своя прелесть: что дома нашлось, то в окрошку и будет покрошено. Мы решили выяснить гастрономические предпочтения белгородцев и узнать, какую окрошку у нас любят больше всего.
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