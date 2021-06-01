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На квасе или кефире: какая окрошка идеальная?

Окрошку каждый готовит по-своему. В этом блюде есть своя прелесть: что дома нашлось, то в окрошку и будет покрошено. Мы решили выяснить гастрономические предпочтения белгородцев и узнать, какую окрошку у нас любят больше всего.

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