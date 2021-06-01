Горячая вода вернулась в часть домов в Белгороде

Сезон плановых отключений ещё не завершён. С 15 по 28 июня включительно без горячей воды останутся дома центральной и северной частей, района Левобережья и других частей Белгорода. Отключение ещё по нескольким адресам ожидается с 30 июня по 13 июля. Подробнее с графиком можно ознакомиться на сайте филиала «Квадры».