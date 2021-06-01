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Горячая вода вернулась в часть домов в Белгороде

1 июня 2021, 09:47
Фото: ИА «Бел.Ру»
1 июня она вновь поступила в том числе в несколько домов по улицам Щорса, Губкина и Ватутина. Вместе с тем сезон плановых отключений в городе ещё не завершился, напоминает ПАО «Квадра».

В домах, подключённых к котельным «Западная», «Сокол», «СМР-1», по улицам Щорса, 49 (подъезды 2-8), Губкина, 15г, 15д и 15в, Ватутина, 22б, с 1 июня вновь появилась горячая вода. Её отключали на время ремонта теплосетей и теплоисточников — для того, чтобы не было проблем зимой.

Как пояснил директор городских теплосетей Сергей Амантаев, за две недели рабочие провели гидравлические испытания 169,7 км трубопроводов Белгорода, заменили порядка 200 м повреждённых сетей в однотрубном исчислении.

Сезон плановых отключений ещё не завершён. С 15 по 28 июня включительно без горячей воды останутся дома центральной и северной частей, района Левобережья и других частей Белгорода. Отключение ещё по нескольким адресам ожидается с 30 июня по 13 июля. Подробнее с графиком можно ознакомиться на сайте филиала «Квадры».

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