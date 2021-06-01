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«Брокер» из Оренбурга украл у белгородки более 400 тысяч рублей

1 июня 2021, 14:36
Фото: Бел.Ру
Об этом сообщили в УМВД России по Белгородской области. Молодой оренбуржец, представившись девушкой, предлагал помощь в заработке на ставках.

23-летний житель Оренбургской области зарегистрировался в социальных сетях под женским именем и начал размещать объявления, в которых предлагал помочь заработать на ставках в букмекерской конторе.

На удочку мошенника попалась 33-летняя жительница Белгорода. Она поверила в обман и для «заработка» прислала оренбуржцу банковские реквизиты. Мужчина не стал терять времени и мелочиться. Он зашёл в банковский личный кабинет белгородки и снял со счёта все её деньги — 404 тысячи рублей.

Белгородские оперативники смогли установить личность преступника. Правоохранители выехали в командировку в Оренбургскую область и изобличили молодого человека в совершённом. Против него возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ за кражу с банковского счёта. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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