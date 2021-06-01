«Брокер» из Оренбурга украл у белгородки более 400 тысяч рублей

На удочку мошенника попалась 33-летняя жительница Белгорода. Она поверила в обман и для «заработка» прислала оренбуржцу банковские реквизиты. Мужчина не стал терять времени и мелочиться. Он зашёл в банковский личный кабинет белгородки и снял со счёта все её деньги — 404 тысячи рублей.