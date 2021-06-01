«Брокер» из Оренбурга украл у белгородки более 400 тысяч рублей

23-летний житель Оренбургской области зарегистрировался в социальных сетях под женским именем и начал размещать объявления, в которых предлагал помочь заработать на ставках в букмекерской конторе.
На удочку мошенника попалась 33-летняя жительница Белгорода. Она поверила в обман и для «заработка» прислала оренбуржцу банковские реквизиты. Мужчина не стал терять времени и мелочиться. Он зашёл в банковский личный кабинет белгородки и снял со счёта все её деньги — 404 тысячи рублей.
Белгородские оперативники смогли установить личность преступника. Правоохранители выехали в командировку в Оренбургскую область и изобличили молодого человека в совершённом. Против него возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ за кражу с банковского счёта. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.