Белгородцы заплатят 1,7 млн рублей алкогольным брендам за подделку

Два жителя Волоконовского района в 2019 году с марта по май хранили для продажи немаркированный алкоголь. Спиртного было много, поэтому для удобства мужчины сняли в посёлке Волоконовка помещение под склад. Продавали свой товар они местным жителям.
Когда белгородцев раскрыли, на их складе нашли около трёх тысяч бутылок суррогатного алкоголя. Общая сумма составляла свыше 6 млн рублей.
Против мужчин возбудили уголовные дела по п. п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и ч. 3 ст. 180 УК РФ. Их обвинили в незаконном сбыте немаркированного алкоголя по сговору и в использовании чужого товарного знака без разрешения на это.
Волоконовский райсуд приговорил местных жителей к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Также с белгородцев взыскали 1,7 млн рублей в пользу правообладателей товарных знаков — в качестве возмещения материального ущерба. Приговор ещё не вступил в силу.