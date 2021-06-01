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Белгородцы заплатят 1,7 млн рублей алкогольным брендам за подделку

1 июня 2021, 06:38
Фото: Бел.Ру
Двое жителей Волоконовского района незаконно сбывали алкоголь другим белгородцам, сообщает прокуратура Белгородской области.

Два жителя Волоконовского района в 2019 году с марта по май хранили для продажи немаркированный алкоголь. Спиртного было много, поэтому для удобства мужчины сняли в посёлке Волоконовка помещение под склад. Продавали свой товар они местным жителям.

Когда белгородцев раскрыли, на их складе нашли около трёх тысяч бутылок суррогатного алкоголя. Общая сумма составляла свыше 6 млн рублей.

Против мужчин возбудили уголовные дела по п. п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и ч. 3 ст. 180 УК РФ. Их обвинили в незаконном сбыте немаркированного алкоголя по сговору и в использовании чужого товарного знака без разрешения на это.

Волоконовский райсуд приговорил местных жителей к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Также с белгородцев взыскали 1,7 млн рублей в пользу правообладателей товарных знаков — в качестве возмещения материального ущерба. Приговор ещё не вступил в силу.

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#Новости#Алкоголь#Суррогатный алкоголь#Подделка#Волоконовский район#Экономика
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