Wink запускает бесплатную услугу «Обмен фильма»

«Выбор кино — это очень тонкое и индивидуальное дело, которое зависит как от предпочтений и вкуса, так и от настроения. Невозможно заранее быть на 100% уверенным, что выбранный фильм понравится. Часто бывает, что дети просят купить мультфильм, а при просмотре он им почему-то не нравится. Теперь ошибиться с выбором не страшно и деньги за покупку не пропадут — Wink предложит бесплатно посмотреть другую картину. Услуга “Обмен фильма” от Wink подарит именно те эмоции и настроение, которые нужны нашим клиентам здесь и сейчас», — отметила вице-президент по цифровому бизнесу массового сегмента «Ростелекома» Диана Самошкина.