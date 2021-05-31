В Белгородской области 49 первоклассников останутся на второй год

Posted 31 мая 2021, 11:47
Published 31 мая 2021, 11:47
Modified 20 августа 2024, 05:48
Updated 20 августа 2024, 05:48
31 мая вице-губернатор Белгородской области Наталия Зубарева на совещании регионального правительства представила предварительные итоги учебного года. По словам Зубаревой, в этом году в школах региона обучались 164 773 человека, из которых свыше 18 тысяч — ученики первых классов. Несмотря на то, что в первом классе нет оценок, не все первоклашки перейдут на следующую ступень обучения — 49 школьников останутся на второй год. Такая мера распространяется на детей, которые учатся по адаптивной программе по медицинским показаниям или инвалидности. Зубарева сообщила, что в законе об образовании предусмотрен дополнительный год для таких ребят. Своё обучение они начнут 1 сентября.
Замгубернатора рассказала, что для 352 школьников разработают индивидуальную психологическую программу. По словам Зубаревой, у детей есть проблемы в развитии и их направят на психолого-медико-педагогическую комиссию.
Уважаемые главы, это группа риска в будущем, поэтому грамотные программные мероприятия и действия нужно разработать по каждому ребёнку уже сегодня. Наталия Зубарева
Что касается выпускных экзаменов, то в этом году итоговую аттестацию в девятых классах пройдут 14 204 школьника, а в одиннадцатых — более 6196 человек.
На медаль «За особые успехи в учении» претендуют 904 белгородца. Зубарева отметила, что после скрупулёзного анализа первоначальные списки медалистов были скорректированы в сторону уменьшения практически на 200 человек.
Глава региона Вячеслав Гладков остался недоволен докладом своего заместителя. По мнению руководителя Белгородской области, то, что представила Наталия Зубарева, нельзя назвать «предварительными итогами учебного года». Акцент в замечании Гладков сделал на том, что он хотел услышать о том, как дети всех классов закончили обучение в этом году, а не только о первых, девятых и одиннадцатых классах.