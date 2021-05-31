В Белгородской области 49 первоклассников останутся на второй год

31 мая вице-губернатор Белгородской области Наталия Зубарева на совещании регионального правительства представила предварительные итоги учебного года. По словам Зубаревой, в этом году в школах региона обучались 164 773 человека, из которых свыше 18 тысяч — ученики первых классов. Несмотря на то, что в первом классе нет оценок, не все первоклашки перейдут на следующую ступень обучения — 49 школьников останутся на второй год. Такая мера распространяется на детей, которые учатся по адаптивной программе по медицинским показаниям или инвалидности. Зубарева сообщила, что в законе об образовании предусмотрен дополнительный год для таких ребят. Своё обучение они начнут 1 сентября.