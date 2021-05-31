СК проверит причастность бывшего вице-мэра Екатеринбурга Ильи Борзенкова к коррупции

Posted 30 мая 2021, 22:10
Published 30 мая 2021, 22:10
Modified 18 сентября 2022, 11:52
Updated 18 сентября 2022, 11:52
Как сообщают newizv.ru, ведомство предъявило обвинения двум работникам столичной инвестиционной компании QBF. Они подозреваются в связи с екатеринбургскими чиновниками, против которых возбуждено уголовное дело. Представители QBF не стали называть прессе имена своих сотрудников, которые попали под подозрение следкома, однако отметили, что оказывают правоохранителям полное содействие.
Следствие выдвинуло версию, что средства из казны Екатеринбурга переводили в инвесткомпанию через консалтинговые контракты и ряд липовых фирм, а далее деньги отправлялись на офшорные счета, с которых они бесследно исчезали. Сумма незаконно присвоенных денег превышает 6 миллиардов рублей.
В числе лиц, которых СК в первую очередь связал с этим делом — бывший вице-мэр Екатеринбурга Илья Борзенков. Он ушёл со своей должности в ноябре 2020 года, хотя уральские издания писали о его впечатляющих карьерных перспективах, включая возможное кресло мэра.
Газета «Коммерсант» писала, что в прошлом году Борзенков продал фирме Челябинска RBT.RU сеть своих магазинов «Норд», специализирующихся на электронике. За сколько вице-мэр продал свой бизнес, не разглашается. А в начале этого года стало известно, что он переезжает в Анапу.
«Новые известия» не смогли выйти на связь с Борзенковым, чтобы уточнить, является ли правдивой данная информация, а также узнать, что послужило причиной такой резкой смены образа жизни и места жительства уральского предпринимателя и политического деятеля.
QBF не стали никак комментировать версии следствия, однако передали в следком всю запрошенную у них информацию.