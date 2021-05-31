СК проверит причастность бывшего вице-мэра Екатеринбурга Ильи Борзенкова к коррупции

Газета «Коммерсант» писала, что в прошлом году Борзенков продал фирме Челябинска RBT.RU сеть своих магазинов «Норд», специализирующихся на электронике. За сколько вице-мэр продал свой бизнес, не разглашается. А в начале этого года стало известно, что он переезжает в Анапу.