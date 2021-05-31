«Салют Белгород» одержал волевую победу над «Калугой»

В 27-м туре первенства ПФЛ «Салют» принимал на своём поле неудобного соперника — «Калугу». Хозяева пропустили от Суханова уже на десятой минуте. Но спустя три минуты Грибанов с пенальти счёт сравнял. Вскоре Бурыкин вывел белгородцев вперёд, а на 26-й минуте Грибанов оформил дубль и установил окончательный счёт матча — 3:1.