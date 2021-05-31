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«Салют Белгород» одержал волевую победу над «Калугой»

31 мая 2021, 08:05
Фото: Бел.Ру
Белгородцы пропустили в начале матча, но уже к перерыву смогли не только отыграться, но и выйти вперёд.

В 27-м туре первенства ПФЛ «Салют» принимал на своём поле неудобного соперника — «Калугу». Хозяева пропустили от Суханова уже на десятой минуте. Но спустя три минуты Грибанов с пенальти счёт сравнял. Вскоре Бурыкин вывел белгородцев вперёд, а на 26-й минуте Грибанов оформил дубль и установил окончательный счёт матча — 3:1.

Победа не помогла «Салюту» подняться вверх по турнирной таблице — команда осталась на четвёртом месте, имея по 51 очку с «Соколом» и «Сатурном». На два очка впереди идёт «Рязань». Лидирует по-прежнему липецкий «Металлург», на семь очков опережающий ближайшего конкурента.

Следующий матч белгородские футболисты проведут 4 июня в гостях против «Факела-М». А последний домашний матч сыграют 10 июня со «Знаменем». Последним соперником «Салюта» в сезоне будет раменский «Сатурн». Игра пройдёт 15 июня.

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